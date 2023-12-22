НБУ виявив три банки, які можуть повністю втратити капітал

В Україні працюють 63 банки, серед яких державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк

НБУ повідомив про проблеми у п’яти банках, серед яких один державний

Проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року. Про це заявила директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, у презентації «Звіту про фінансову стабільність» НБУ на Youtube.

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«Серед тих банків, які мають ризики втрати капіталу повністю, є в тому числі державний банк», – сказала вона.

Дадашова повідомила, що НБУ після формального завершення оцінки оприлюднить звіт, де вкаже, про які банки йде мова.

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За словами директорка Департаменту фінансової стабільності, йдеться не про необхідність підвищення капіталу цих банків виключно шляхом докапіталізації.

«Для того, аби наблизитися до необхідних рівнів достатності капіталу, у банків буде строк фінальний у квітні 2026 року. Протягом цього строку банки можуть здійснити низку заходів. Традиційно це заходи із зниження ризиків. Це заходи також із природного заробляння капіталу через прибутковість», – сказала вона.

Як каже Дадашова, усі великі банки зараз мають можливість генерувати прибутки.

«Тому ми не очікуємо, що за результатами оцінки стійкості ми будемо вимагати якоїсь прямої до капіталізації, в тому числі і державних банків», – сказала вона.

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Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомила, що два з цих п’яти банків на сьогодні вимоги фактично виконали, решті трьом банкам «потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років».

У НБУ відзначили, що цьогоріч оцінка стійкості проводилася для 20 банків лише за базовим, але консервативним сценарієм: припускалася реалізація кредитного ризику та зниження процентної маржі.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні працюють 63 банки, серед яких державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.

Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу ця оцінка мала низку особливостей.

У 2023 році оцінку проходили 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

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Проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

Як повідомлялося, на початку осені Національний банк України ввів нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом