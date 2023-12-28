Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список
У другому кварталі 2024 року НБУ навідається з перевіркою до Приватбанку
фото з відкритих джерел

До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов

Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов. Про це повідомляє НБУ.

У плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки:

  • у I кварталі – «Оксі Банк», «Юнекс Банк», «АБ «Радабанк», «Банк Восток», «Універсал банк», «Кредитвест Банк»;
  • у II кварталі – «Індустріалбанк», «Банк Альянс», Приватбанк, «Український капітал», «Полтава-банк», «Агропросперіс Банк»;
  • у III кварталі – «Ощадбанк», «Банк «Грант», «МетаБанк», «Акордбанк», «Банк Траст-Капітал», «Банк інвестицій та заощаджень», «МІБ»;
  • у IV кварталі – «Асвіо Банк», «Комінвестбанк», «Банк Кредит Дніпро», «Банк Авангард», «Кристалбанк», «Кліринговий Дім», «Прокредит Банк», «РВС Банк».

Нагадаємо, на початку осені Національний банк України ввів нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Банки України тривалий час відслідковують рух коштів своїх клієнтів, відповідно до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо обороти за картками дуже великі, наприклад, перевищують 400 тис. грн на місяць, особу можуть попросити надати документи, що підтверджують походження коштів.

До слова, Національний банк України з 1 грудня скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню.

Читайте також: Богдан Данилишин: Нацбанк перетворився у безконтрольний орган
Теги: Нацбанк банк Приватбанк інспекція НБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НБУ додав ще одну ознаку підозрілих фінансових операцій
Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій
Вчора, 11:05
АТБ матиме скорочений день 31 грудня
Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік
23 грудня, 17:09
В Україні працюють 63 банки, серед яких державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк
НБУ виявив три банки, які можуть повністю втратити капітал
22 грудня, 15:21
За словами бізнесмена, слідчі проводять по два допити свідків на тиждень
Суд зменшив заставу Коломойському, але він не готовий вносити гроші
21 грудня, 21:38
Нацбан пояснив падіння курсу гривні сезонними факторами
Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн
14 грудня, 16:04
Наразі банки переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi
Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку
14 грудня, 11:01
Вперше в історії офіційний курс долара від НБУ досяг позначки в понад 37 грн
Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн
13 грудня, 16:28
Співвласник банку повідомив про масовану DDoS-атаку
Monobank заявив про масовану кібератаку
12 грудня, 13:49
Керівники будівельних підприємств очікують на скорочення працівників
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей
3 грудня, 12:23

Економіка

Борги в енергетиці заважають залученню інвестицій у галузь – нардеп
Борги в енергетиці заважають залученню інвестицій у галузь – нардеп
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список
НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список
Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі
Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі
Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України
Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України
Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій
Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
55K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
47K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
41K
В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію
22K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
8564
Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА

Новини

За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua