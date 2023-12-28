НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список

У другому кварталі 2024 року НБУ навідається з перевіркою до Приватбанку

До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов

Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов. Про це повідомляє НБУ.

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У плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки:

у I кварталі – «Оксі Банк», «Юнекс Банк», «АБ «Радабанк», «Банк Восток», «Універсал банк», «Кредитвест Банк»;

у II кварталі – «Індустріалбанк», «Банк Альянс», Приватбанк, «Український капітал», «Полтава-банк», «Агропросперіс Банк»;

у III кварталі – «Ощадбанк», «Банк «Грант», «МетаБанк», «Акордбанк», «Банк Траст-Капітал», «Банк інвестицій та заощаджень», «МІБ»;

у IV кварталі – «Асвіо Банк», «Комінвестбанк», «Банк Кредит Дніпро», «Банк Авангард», «Кристалбанк», «Кліринговий Дім», «Прокредит Банк», «РВС Банк».

Нагадаємо, на початку осені Національний банк України ввів нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

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Банки України тривалий час відслідковують рух коштів своїх клієнтів, відповідно до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо обороти за картками дуже великі, наприклад, перевищують 400 тис. грн на місяць, особу можуть попросити надати документи, що підтверджують походження коштів.

До слова, Національний банк України з 1 грудня скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню.