  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На півдні та сході неділя буде, як влітку &ndash; сонце та +23&deg;...+29&deg; - Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні
    На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та +23°...+29°
    Фото Главком

    Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду

    Антициклон Vesna поступово витісняє дощі з території України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Завтра, 21-го травня, у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі. У суботу в Україні світитиме сонце.

    Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15°...+21°, на південному сході України +20°...+24°.

    У Києві буде сонячно, без дощу. Найближчої ночі близько +10°, завтра вдень +18°...+19°.

    Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду.

    У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та +23°...+29°.

    Тим часом, попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    За даними Укргідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, 19 травня у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також українське село засипало снігом.

    Читайте також: Падіння стінки, провалля на дорозі: «Київавтодор» розповів про наслідки зливи (фото)
    Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні