Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні
Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду
Антициклон Vesna поступово витісняє дощі з території України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Завтра, 21-го травня, у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі. У суботу в Україні світитиме сонце.
Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15°...+21°, на південному сході України +20°...+24°.
У Києві буде сонячно, без дощу. Найближчої ночі близько +10°, завтра вдень +18°...+19°.
Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду.
У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та +23°...+29°.
Тим часом, попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
За даними Укргідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 19 травня у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також українське село засипало снігом.