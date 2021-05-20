Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та +23°...+29°

Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду

Антициклон Vesna поступово витісняє дощі з території України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Завтра, 21-го травня, у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі. У суботу в Україні світитиме сонце.

Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15°...+21°, на південному сході України +20°...+24°.

У Києві буде сонячно, без дощу. Найближчої ночі близько +10°, завтра вдень +18°...+19°.

Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду.

У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та +23°...+29°.

Тим часом, попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 19 травня у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також українське село засипало снігом.