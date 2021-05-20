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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 20 травня

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    Погода в Україні: четвер, 20 травня, буде дощовим - Україну накриють дощі: прогноз погоди на 20 травня
    Погода в Україні: четвер, 20 травня, буде дощовим
    Фото з відкритих джерел

    Східні регіони місцями накриє сильний вітер

    У четвер, 20 травня, в Україні буде дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами.

    Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході країни до 22°.

    На високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

    Прогноз погоди в Україні на 20 травня
    Прогноз погоди в Україні на 20 травня

    У Києві 20 травня вночі та вранці також очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 20 травня