Україну накриють дощі: прогноз погоди на 20 травня

Погода в Україні: четвер, 20 травня, буде дощовим

Східні регіони місцями накриє сильний вітер

У четвер, 20 травня, в Україні буде дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході країни до 22°.

На високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня

У Києві 20 травня вночі та вранці також очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.