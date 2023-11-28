Проєкт Метінвесту «Азовсталь. Символ незламності» здобув гран-прі Effie Awards Ukraine 2023

Браслети «Азовсталь. Символ незламності» отримали головну премію Effie Awards Ukraine 2023

Українська комісія міжнародної нагороди в галузі рекламно-маркетингових комунікацій Effie Awards назвала агенції та найкращі проєкти у 2023 році. Головний приз цьогорічної премії здобув проєкт «Азовсталь. Символ незламності» – браслети, вироблені зі сталі Азовсталі, які були вироблені в обмеженій кількості, і всі кошти від продажу яких – понад 300 мільйонів гривень – були направлені на «Армію дронів».

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Цей проєкт створила агенція Gres Todorchuk для фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи «Метінвест». Ідея виникла восени 2022 року, на той момент увесь світ знав про «Азовсталь» – останню фортецю Маріуполя. Для кожного українця назва комбінату стала символом мужності й незламності оборонців України.

З останньої довоєнної партії сталі комбінату «Азовсталь», яку надала Група «Метінвест», виготовили 100 000 унікальних браслетів. Їх було розпродано в 44 країни світу, вони з’явилися у світових громадських діячів, політиків та зірок. На допомогу Україні зібрали понад 300 млн грн.

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Участь «Метінвесту» в проєкті «Азовсталь. Символ незламності» була частиною мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Від початку війни Група «Метінвест» перерахувала на допомогу силам оборони України понад 2 млрд грн, які пішли на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць обладнання для ЗСУ – від бронежилетів і мобільних бункерів до тепловізорів, автівок і макетів техніки.

«Це визнання – не про проєкт чи партнерів. Це ще одне підтвердження, що «Азовсталь» – один із нових символів для кожного українця і навіть для іноземців. Символів, які через багато років стануть уособленням нашої перемоги над агресором у цій війні. Тому я не здивувався, що в Україні та за її межами знайшлося так багато охочих отримати свою дещицю сталі з легендарного комбінату, і що тепер журі Effie Awards відзначило проєкт головною нагородою. Хотів би подякувати нашим партнерам з UNITED24, Gres Todorchuk та іншим за реалізацію проєкту. Зі свого боку, ми продовжимо активно підтримувати сили оборони України та стояти пліч-о-пліч із нашими захисниками стільки, скільки буде потрібно», – зауважив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Проєкт «Азовсталь. Символ незламності» став можливим завдяки співпраці Групи «Метінвест», UNITED24 та Gres Todorchuk. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA, Нова пошта забезпечила доставку, а Rozetka – продаж браслетів.