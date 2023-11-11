Україна піднялась на друге місце у світовому рейтингу благодійності

Україна цьогоріч отримала 62 бали зі 100 можливих у рейтингу благодійності

Україна стала другою в рейтингу Світового індексу благодійності, піднявшись із десятого місця, яке посідала у 2022 році. Про це повідомляється на сайті британської організації Cafonline.org.

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Перше місце в рейтингу шостий рік поспіль займає Індонезія. На третьому місці – Кенія, слідом Ліберія і замикає п’ятірку США.

Світовий індекс благодійності дає уявлення про те, як люди беруть участь у соціальній діяльності на благо своїх громад і сприяють зростанню благодійності у всьому світі. Вперше індекс опублікували після глобальної фінансової кризи 2010 року.

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Вищий бал в рейтингу (зі 100 можливих) свідчить про те, що більша частина населення залучена до благодійності. Україна цьогоріч отримала 62 бали, а Індонезія 68.

Загалом 72% населення світу, або 4,2 млрд людей, беруть участь у благодійності.