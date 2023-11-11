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Україна піднялась на друге місце у світовому рейтингу благодійності

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна піднялась на друге місце у світовому рейтингу благодійності
У світі 4,2 млрд людей беруть участь у благодійності
фото з відкритих джерел

Україна цьогоріч отримала 62 бали зі 100 можливих у рейтингу благодійності

Україна стала другою в рейтингу Світового індексу благодійності, піднявшись із десятого місця, яке посідала у 2022 році. Про це повідомляється на сайті британської організації Cafonline.org.

Перше місце в рейтингу шостий рік поспіль займає Індонезія. На третьому місці – Кенія, слідом Ліберія і замикає п’ятірку США.  

Світовий індекс благодійності дає уявлення про те, як люди беруть участь у соціальній діяльності на благо своїх громад і сприяють зростанню благодійності у всьому світі. Вперше індекс опублікували після глобальної фінансової кризи 2010 року.

Вищий бал в рейтингу (зі 100 можливих) свідчить про те, що більша частина населення залучена до благодійності. Україна цьогоріч отримала 62 бали, а Індонезія 68.

Україна піднялась на друге місце у світовому рейтингу благодійності фото 1

Загалом 72% населення світу, або 4,2 млрд людей, беруть участь у благодійності.

Теги: рейтинг благодійність

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