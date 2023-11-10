Порошенко привіз у танкову бригаду техніку та засоби для облаштування бліндажів

Привезли танкістам і зворушливі малюнки дошкільнят з Черкащини

Петро Порошенко побував у 5-й окремій танковій бригаді і передав для потреб військових посилений бельгійський тягач DAF YA, прально-душовий комплекс, 32 болотні шини, зарядні станції, планшети, плівку для утеплення бліндажів та інше спорядження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нам передають волонтерську допомогу від фонду Петра Олексійовича для забезпечення нашого батальйону. Туди входить плівка, утеплювачі, кабелі, планшети і зарядні станції. У цьому завжди є необхідність, коли підрозділ працює у відриві від розташування, якраз цього нам не вистачає. Ті самі зарядні станції, та ж сама плівка – все це необхідно. Якщо ми знаходимося подалі від розташувань, в полі – це все забезпечує наш побут. Чим бліндаж буде зроблений краще, тим буде зручніше солдату. Він буде сухий. Тому що коли підрозділ працює у відриві, то там бувають тільки палатки і бліндажі – і все», – пояснюють військові.

А зв’язківці найбільше радіють зарядним станціям: «простою мовою – це дуже великий павербанк, який дає можливість довгий час тримати на живленні всі засоби, які нам потрібні. Комп’ютери, оргтехніка, будь-що.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприклад, десь потрібно заживити обладнання, в польових умовах, в умовах відсутності світла, він може працювати як стабілізатор при перепадах напруги і техніка себе впевнено почуває в роботі. В такій техніці є потреба завжди».

«Болотні шини дуже потрібні для переміщення особового складу на автомобілях, тому що це запорука безпеки і швидка евакуація, якщо ти потрапив під обстріл і виконуєш якесь завдання. Зараз така погода, що переходимо з осені на зиму, якраз такі шини нам дуже потрібні», – додає боєць.

Лазне-пральний комплекс для цієї танкової бригади – вже другий, а загалом Порошенко з волонтерами передали у військо 110 таких побутових вагончиків. Черга – ще як мінімум на півсотні, бо попереду холодна зима, тож волонтери «Справи Громад» прискорюються.

Порошенко пояснює: кожна поїздка на фронт із допомогою – це ще й можливість безпосередньо поговорити з воїнами, з’ясувати проблеми і обговорити, як їх можна вирішити. Військові цікавляться, коли вони зможуть без тяганини отримати статус учасника бойових дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Порошенко розповідає: вчора у першому читанні Верховна Рада нарешті підтримала його законопроєкт щодо спрощеної процедури.

«В чому була моя пропозиція? Ми не маємо примушувати військовослужбовця писати заяву, заповнювати папери, збирати довідки, завантажувати комбата, комбрига, потім – в міністерство ветеранів, потім йти на комісію. Звідки в міністерстві ветеранів знають, чи давати, чи не давати УБД? Хто це знає? Знає командир – чи віддано воно в Бе-Ерку, чи ні. Не треба паперів, не треба копію паспорта, копію платника податків. Яка в біса копія платника податків? Я сказав: буде по-іншому. Командир батальйону подає на комбрига подання, хто є в БР. Командир бригади передає Міністерству оборони. Міноборони вносить в реєстр. І ми за два тижні для 850 тисяч українців, які служать в рядах Збройних Сил і брали участь у бойових діях, оформлюємо статус», – пояснив Порошенко.

«Болотні шини дуже потрібні для переміщення особового складу на автомобілях» фото: Європейська солідарність

«Не треба навіть посвідчення. Тобто якщо хочеш – можеш приїхати і отримати посвідчення. Але тобі присилають QR-код, і ти цей QR-код пересилаєш родині. Діти мають можливість вступати з пільгами у вищі навчальні заклади, чи отримати пільги по сплаті комунальних послуг. Якщо місцева рада правильно налаштована – отримати ділянку для будівництва, допомогу і все інше. Вчора в першому читанні законопроєкт набрав 270 голосів. Це дуже круто, коли ми об’єдналися і можемо це робити для солдат», – наголошує Порошенко.

Він також ініціює спрощення процедури ВЛК: «для того, щоб якщо людина поранена, якщо людина має бути демобілізована, не треба її по сім-вісім місяців ганяти з невизначеним статусом. Дайте їй висновок», – пояснює Петро Порошенко.

«Наші зустрічі тут, щоб почути, що ще треба зробити для того, щоб відновити справедливість і здоровий глузд», – зазначає Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А ще в цьому вантажі є дещо особливе. Малюнки діток із дитячого садка в Черкасах, які вони намалювали з вихователями спеціально для бійців. Щоб вони були воїнам оберегом. Оскільки ми часто їздимо на фронт, то малеча довірила нам їх передати. Доповідаю – доставлено прямо в руки. Емоції хлопців під час зустрічі – просто безцінні! Перемагайте, а ми вам допомагатимемо», – поділився враженнями Петро Порошенко.

Танкісти отримали зворушливі малюнки дошкільнят з Черкащини фото: Європейська солідарність

Нагадаємо, Петро Порошенко фінансує виробництво нових систем радіоелектронної боротьби, які будуть знешкоджувати російські безпілотники. Як повідомив п’ятий президент, дослідження і розробки цієї техніки велись давно, і нова система вже показала свою ефективність у фронтових умовах. Сума проєкту – 150 млн грн.