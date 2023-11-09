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Рінат Ахметов купує квартири захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рінат Ахметов купує квартири захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність
«Це дуже важлива допомога для мене та моєї сім’ї», – поділився враженнями Олександр Дідур
фото: Сталевий фронт

Проєкт «Серце Азовсталі» бізнесмена займається різнобічною підтримкою захисників Маріуполя та їхніх родин

Стартував ще один напрямок проєкту «Серце Азовсталі»: забезпечення житлом тих бійців, які отримали інвалідність, обороняючи місто. Ключі вже вручили одному з воїнів, Олександру Дідуру.

Під час оборони Маріуполя Олександр Дідур потрапив під ворожий обстріл і отримав численні уламкові поранення. Оборонець втратив око та 3 пальці на правій руці, а ліва рука була розтрощена. Протягом 14 місяців Дідур перебував у російському полоні. Повернувшись, оборонець пройшов фізичну та психологічну реабілітацію, а наразі готується до протезування ока.

Нова квартира у Києві від «Серця Азовсталі» стала для захисника і його родини несподіванкою. Олександр із дружиною виховують сина та доньку, для них у квартирі є окрема кімната.

«Рінат Ахметов робить важливу справу. Він дає людям підтримку, яка допомагає жити далі. Це дуже важлива допомога для мене та моєї сім’ї. Вона дає мені сили та натхнення рухатись далі, будувати майбутнє для моєї родини», – поділився враженнями Олександр Дідур.

Глобальна мета програми «Вдома» від «Серця Азовсталі» – створити побутові гідні умови для оборонців Маріуполя на шляху повноцінного повернення до цивільного життя і віднайдення нових сенсів, нової великої цілі. Тому кожному захиснику та захисниці, які отримали I або II групу інвалідності внаслідок боїв за Місто Марії, передадуть у власність квартиру. Оселі будуть адаптовані під потреби людей з інвалідністю. 

«Оборонці Маріуполя показали усьому світу, що таке справжній патріотизм та любов до Батьківщини. Ми у неоплатному боргу перед тими, хто віддав своє життя, обороняючи український Маріуполь. І ми ніколи не повинні забувати про тих, хто пожертвував своїм здоров'ям, аби захистити свободу та незалежність України, захистити всіх нас.

Тому я вирішив забезпечити власним житлом захисників та захисниць Маріуполя, які в результаті бойових дій з оборони міста отримали інвалідність. Це – невелика частина нашої величезної подяки за їхню незламну волю та самовідданість», – Рінат Ахметов, засновник проєкту «Серце Азовсталі»

Програма «Вдома» реалізується в партнерстві з ФК «Шахтар». На новосілля до Олександра Дідура завітав футболіст Андрій Пятов. Дізнавшись, що Олександр вболіває за «Шахтар», подарував йому іменну футболку команди. Також від клубу захисник Маріуполя отримав спортивний інвентар, який допоможе йому відновлювати свою форму.

«Серце Азовсталі» – проєкт Президента нашого клубу Ріната Ахметова. Вони роблять велику справу – підтримують оборонців Маріуполя. Ми допомагаємо у цій важливій роботі. Герої Маріуполя здійснили справжній подвиг, якому немає аналогів у сучасній історії. Нам важливо, щоб, повернувшись в цивільне життя, захисники та захисниці Міста Марії були активними, мали сили для нових звершень. Тому ми допомагаємо з їхньою реабілітацією. Зокрема, надаємо спортивний інвентар, щоб оборонці в новій оселі могли займатися відновленням своєї фізичної форми. Знаю, що Олександр фанат нашого клубу, тож хочу запросити його на наше тренування, щоб познайомитись з командою», – каже Андрій Пятов.

На новосілля до Олександра Дідура завітав футболіст Андрій Пятов
На новосілля до Олександра Дідура завітав футболіст Андрій Пятов
фото: Сталевий фронт

У рамках пілотної частини програми протягом листопада-грудня цього року квартири отримають 15 захисників та захисниць. Подати заявку на участь в другому етапі програми у 2024 році зможуть й інші оборонці Маріуполя, які:

  • брали участь в обороні Маріуполя від 24 лютого до 20 травня 2022 року;
  • отримали першу або другу групу інвалідності внаслідок боїв за місто;
  • не мають власного житла на підконтрольній території України або втратили його внаслідок бойових дій;
  • мають документи, які це підтверджують.

Заявки прийматимуться з 09.11.2023 до 09.02.2024 на гарячу лінію за телефоном – 0 (800) 600 114. 

Нагадаємо, «Серце Азовсталі» є частиною мілітарного проєкту «Сталевий фронт Ріната Ахметова», у рамках якого бізнесмен та його підприємства надають допомогу захисникам України. Загалом сума, яку Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим та цивільним українцям від початку повномасштабного вторгнення росії, перевищує 6 млрд грн.

Теги: благодійність квартира обстріл Рінат Ахметов Маріуполь

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