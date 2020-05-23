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    Суспільство

    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)

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    <p>У Києві прощалися з Анатолієм Матвієнком в Києві</p> - Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)

    У Києві прощалися з Анатолієм Матвієнком в Києві

    Фото: Страна

    Прощання з Матвієнком відбулося у Михайлівському соборі Києва

    У суботу, 23 травня, в Києві прощаються з політиком Анатолієм Матвієнком. Він помер у віці 67 років через онкологічне захворювання.

    Відспівування відбулося в Михайлівському соборі. Церковна церемонія почалася о 12:00 і тривала до 14:00. У соборі зібралися, щоб попрощатися з українським політиком.

    Зокрема, квіти приніс екс-президент Петро Порошенко, а також співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

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    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Прощання з Анатолієм Матвієнком. Хто провів політика в останню путь (фото)
    Фото: Страна

    На церемонії прощання були присутні Олена Ледовських – депутат від «Народного фронту», екс-заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе, екс-нардеп від Європейської солідарності Оксана Юринець, екс віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, нардеп від Батьківщини Іван Крулько, багато інших колег і друзів.

    Анатолій Матвієнко був депутатів від партій «Наша Україна» і «Блок Петра Порошенко «, головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

    Його поховають у неділю, 24 травня, на його батьківщині, в місті Бершадь Вінницької області.

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