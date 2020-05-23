Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки



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Західні журналісти не отримали нагоду поставити запитання президенту Зеленському, а українські не тиснули на нього з приводу важливих проблем

Прес-конференція Зеленського привернула увагу журналістів не лише коментарями щодо п’ятого президента

Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку екс-президенту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича. Про це йдеться у матеріалі «Голосу Америки».

Як відомо, у ході прес-конференції з нагоди річниці президентської каденції Володимир Зеленський відзначив: «Що стосується вироку пану Порошенку – я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду». «Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків», – заявив президент України.

Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.

«Важко не згадати Януковича, який подібним чином говорив про Тимошенко», – твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.

«Зеленський звучав трошки як Янукович», – відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

Міллер також відзначив, що розслідування щодо Порошенка, який назвав їх політично вмотивованими, «викличуть занепокоєння західних країн, які підтримують Україну», – пише Голос Америки.

Прес-конференція Зеленського привернула увагу не лише коментарями щодо Порошенка. Журналіст французьких видань Стефан Сіоган заявив, що західні журналісти не отримали нагоду поставити запитання президенту України, а українські не тиснули на нього з приводу важливих проблем.

«Перша прес-конференція Зеленського у 2020-му році і ганебний момент: влада показала себе самовдоволеною, а українська преса має велику думку про себе, і при цьому – ставила погані запитання, не могла охопити такі ключові проблеми як кумівство, деолігархізація, корупція та правосуддя, – пише журналіст. – Українські журналісти цілком провалили звинувачення щодо корупції довкола очільника Офісу президента та інших ключових питань, дозволивши президенту з легкістю ними маніпулювати», – твітує Сіоган.

Нагадаємо, невербальний психолог Валентин Кім проаналізував для «Главкому» поведінку глави держави під час сьогоднішнього спілкування з пресою. Будь-яке порівняння з Порошенком для Зеленського є ударом нижче пояса.

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