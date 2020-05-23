Президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує – адвокати Новіков і Головань



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«Президент Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна – якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю» – адвокат

Щоб працювати «під парасолькою» одіозного Печерського суду, ДБР перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі

Чергова сфабрикована справа проти п’ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка – це одна із «пригод», які публічно на прес-конференції пообіцяв Володимир Зеленський. А Державне бюро розслідувань, яке є інструментом Офісу Зеленського у політичних переслідуваннях, негайно кинулося виконувати замовлення – так прокоментували адвокати Петра Порошенка так звану «історію з картинами».

«Всі вже відзначили, що «історія з картинами» відбувається на фоні прес-конференції Зеленського, який обіцяв «пригоди». Очевидно, це і є ті обіцяні «пригоди». Вже відійшла на другий план історія зі знаменитими «плівками Байдена», яка подавалась як сенсація. Тепер вже нова сенсація – історія про картини», – говорить адвокат Ілля Новіков.

«Дуже показово, що так швидко реагує ДБР на обіцянки президента Зеленського влаштувати пригоди Петру Порошенку. Дуже показово також те, що вже втратили надію в ДБР знайти щось протиправне, що б відносилося до того періоду, коли Петро Порошенко був президентом України. Оскільки пішли вже глибоко в історію. І вивчають ситуацію з тих часів, коли президент Зеленський ще, я так думаю, працював на телеканалі Інтер. Слід подивитися на те, як це здійснюється знову. Використовуються улюблені для президента Зеленського так звані «відосики». Оскільки замість того, щоб направляти повістки – це вже для ДБР абсолютно характерно за весь останні рік- замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різного роду ютуб креативні ролики, які на думку слідчих ДБР повинні замінити виконання норм закону», – говорить адвокат Ігор Головань.

Адвокати також звернули увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі, щоб працювати «під парасолькою» одіозного Печерського суду.

«ДБР дуже цінує свою приналежність до території Печерського суду. З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, як і щойно зобов’язав відкрити провадження відносно віце-президента і кандидата у президенти США Байдена – це саме один з тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони знаходяться на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду», – пояснює Новіков.

Адвокати нагадали, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрите проти Порошенка. І за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.

«Ця комедія відіграється ДБР, проросійськими силами- замовниками і Офісом президента. І тепер, як ми бачимо за результатами прес конференції, особисто президентом Зеленським, ця комедія відіграється вже рік. І ми бачимо, що нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. В таких обставинах говорити про виклики і допити для президента Порошенка як свідка – це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити – пред’являйте. Але здійснювати аби тільки зробити приємність замовнику – всі ці протиправні виклики невідомо куди, ми не будемо потурати цим протиправним вимогам», – наголосив Головань.

«Позитивним моментом цього року і всіх цих подій є те, що дедалі менше людей всерйоз сприймають кожну нову таку історію. При цьому зрозуміло, що це не остання така історія. Президент Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна – якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю», – іронізує Ілля Новіков.

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