Зеленський втручається в американські вибори, щоб атакувати Порошенка

Недовгий період відродження української державності закінчився

Ми вже майже як норму сприймаємо, що президент дає вказівки правоохоронним органам, кого карати і сам визначає «вироки» та їх терміни. Але це не норма. Це злочин. Конкретно Володимира Зеленського.

Бо після його заяв справи проти Порошенка стають цілковито очевидним політичним переслідуванням як для ЄСПЛ, так і всіх, хто розуміє що таке право.

Прикметно, що на виконання його вказівок відразу активізується ДБР і виконує абсурдні за своєю правовою природою «відосіки» про виклик на допит. Хоча повістки явно не так вручаються. Але в діях ДБР головною є інформаційна складова, бо юридичних перспективи - відсутні. Даєш «зрєліща», коли «хліба» нема і не очікується...

Вся ця історія - про комплекси Зеленського. І його майже маніакально ті заточеності на Порошенку.

Я не знаю як інакше, окрім як психіатричними термінами можна охарактеризувати дії людини, яка втягується в надскладну геополітичну гру, в якій на поразку приречена Україна, лиш би отримати чергову атаку на Порошенка...

Заради ток шоу «антиПорошенко» на каналах Медведчука і Коломойського, Україна втручається в американські вибори, втрачає підтримку найбільшого стратегічного партнера США і відіграє чітку ФСБ-шну постановку антиамериканської істерії і, як наслідок, остаточне повернення в зону впливу РФ.

Недовгий період відродження української державності закінчився. Нерозуміння базових основ геополітики та дипломатів у діючого президента та використання його слабкостей дозволяє росіянам швидко і дешево зробити те, що не вийшло у 2013...

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Джерело: блог Вікторії Сюмар

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