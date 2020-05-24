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    Суспільство

    Протест у центрі Києва: мітингувальники вирушили до Зеленського

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    У поліції розповіли, що в акції беруть участі близько 1000 людей. Протест відбувається без порушень - Протест у центрі Києва: мітингувальники вирушили до Зеленського
    У поліції розповіли, що в акції беруть участі близько 1000 людей. Протест відбувається без порушень

    Аакція розпочалася о 14.00 на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України

    В Україні у неділю, 24 травня розпочалася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Рух Опору Капітуляції» у Facebook.

    Зазначається, що акція розпочалася о 14.00 на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України.

    У Києві учасники акції вимагали від Зеленського «припинити політику капітуляції перед Росією», звільнити утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, відновити зближення України з ЄС та НАТО, перестати призначати на посади «кварталівців» та прихильників Януковича.

    Також мітингувальники проголосували за звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. 

    Ексміністр освіти Сергій Квіт, який є членом Стратегічної ради «Руху опору капітуляції», на питання, чи будуть такі акції тривати, відповів: «Ми не маємо на меті розхитувати ситуації, тому що ми зараз у стані війни, але ми повинні висловити свою точку зору».

    Петицію зі своїми вимогами мітингувальники вирішили занести на Банкову до Офісу президента через годину після початку протесту.

    У протесті беруть участь «Національний корпус», «Демократична сокира», політична партія «Свобода» та інші.

    У поліції розповіли, що в акції беруть участі близько 1000 людей. Протест відбувається без порушень.

    Аналогічні акції мають відбутися в 30 українських містах: Тернополі, Полтаві, Одесі, Львові, Луцьку, Чернігові тощо.

     

     

    ЄС Донбас Київ НАТО акція війна реванш протест Володимир Зеленський Україна Facebook Національний корпус президент
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