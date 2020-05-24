У Гонконгу поліція розігнала мітингувальників сльозогінним газом



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Влада Китаю вирішила цим законом «врегулювати ситуацію», оскільки місцева влада Гонконгу не впоралася із придушенням антиурядових настроїв

Протести викликав законопроєкт, що забороняє антиурядові демонстрації та заклики до відокремлення від Китаю

Поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протести почалися проти нового закону про національну безпеку міста, що викликало побоювання на фінансових ринках і закиди з боку іноземних урядів, міжнародних правозахисних груп і деяких ділових лобі.

«Закон передбачає заборону на антиурядові заклики, заклики до відокремлення від Китаю та інші сепаратистські акції. На вулиці вийшли тисячі людей на знак протесту проти влади Китаю», - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що влада Китаю не планує приймати законопроєкт окремо, тому він одразу набуде чинності на території Гонконгу. Центральна влада вирішила цим законом «врегулювати ситуацію», оскільки місцева влада Гонконгу не впоралася із придушенням антиурядових настроїв.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.