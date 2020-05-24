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    Події в Україні

    В Україні сьогодні пройде акція «Стоп реванш!»

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    Акція розпочнеться сьогодні о 14.00 - В Україні сьогодні пройде акція «Стоп реванш!»
    Акція розпочнеться сьогодні о 14.00

    «Стоп реванш!» пройде у 30 містах України

    В Україні у неділю, 24 травня відбудеться акція «Стоп реванш!» Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Рух Опору Капітуляції» у Facebook.

    Зазначається, що акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України.

    Організатори акції нагадують, що загроза коронавірусу не минула, тому протестувати варто відповідально.

    «Влада впевнено прямує курсом Януковича й обрала капітуляцію перед агресором. Ми маємо їх зупинити», - заявляє оргкомітет.

    Також у «Русі Опору» закликають стежити за онлайн-трансляцією акції з включеннями з інших міст України.

    Київ акція реванш Україна Facebook влада
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