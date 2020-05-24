В Україні сьогодні пройде акція «Стоп реванш!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція розпочнеться сьогодні о 14.00

«Стоп реванш!» пройде у 30 містах України

В Україні у неділю, 24 травня відбудеться акція «Стоп реванш!» Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Рух Опору Капітуляції» у Facebook.

Зазначається, що акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України.

Організатори акції нагадують, що загроза коронавірусу не минула, тому протестувати варто відповідально.

«Влада впевнено прямує курсом Януковича й обрала капітуляцію перед агресором. Ми маємо їх зупинити», - заявляє оргкомітет.

Також у «Русі Опору» закликають стежити за онлайн-трансляцією акції з включеннями з інших міст України.