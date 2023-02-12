ПЦУ анонсувала богослужіння предстоятеля в Києво-Печерській лаврі

Богослужіння розпочнеться о дев'ятій ранку 15 лютого

15 лютого о 9:00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври пройде богослужіння предстоятеля Епіфанія з нагоди святя Стрітення Господнього. Про це повідомила пресслужба Київської митрополії Української православної церкви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З нагоди свята Стрітення Господа нашого Ісуса Христа Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 15 лютого 2023 року Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври», – йдеться в повідомленні.

Вірян просять із розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у травні 2023 року ПЦУ розгляне календарну реформу.

Крім того, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.