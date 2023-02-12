ПЦУ анонсувала богослужіння предстоятеля в Києво-Печерській лаврі
Богослужіння розпочнеться о дев'ятій ранку 15 лютого
15 лютого о 9:00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври пройде богослужіння предстоятеля Епіфанія з нагоди святя Стрітення Господнього. Про це повідомила пресслужба Київської митрополії Української православної церкви.
«З нагоди свята Стрітення Господа нашого Ісуса Христа Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 15 лютого 2023 року Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври», – йдеться в повідомленні.
Вірян просять із розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.
Нагадаємо, що у травні 2023 року ПЦУ розгляне календарну реформу.
Крім того, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.
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