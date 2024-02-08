День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого

Сьогодні не можна вихвалятися, сваритися і лихословити

8 лютого відзначається День пропозиції руки і серця та День нірвани. Віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата та святого пророка Захарії Серповидця.

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День пропозиції руки і серця

Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця або День освідчення. Хоча романтичне свято не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.

День освідчення дає можливість людям висловити свої найглибші почуття і взяти на себе зобов’язання на все життя пов’язати свої стосунки з коханою людиною.

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Цей день присвячений акту освідчення своїй другій половинці. Це другий день тижня закоханих, серії романтичних святкувань, що передують Дню святого Валентина.

День нірвани

Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День нірвани чи парінірвани. Вважається, що в день перед фізичною смертю Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.

Нірвана з санскриту перекладається як «згасання», «відсутність хвилювання» та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти. В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.

8 та 15 лютого буддисти здійснюють медитації, відвідують храми й приносять дари. В День нірвани заведено міркувати про можливу втрату близьких людей, власну смерть та непостійність цього світу.

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Яке сьогодні релігійне свято

8 лютого в церковному календарі – День великомученика Феодора Стратилата та святого пророка Захарії Серповидця.

Феодор Стратилат – християнський святий, який жив у III столітті. Він був військовим генералом під час правління римського імператора Ліцінія. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і зізнався у своїй вірі в Христа, за що був засуджений до смерті і страчений на колесі.

Захарія Серповидець – старозавітний пророк, який традиційно вважається автором книги Захарії, одинадцятої з дванадцяти малих пророків. Він передбачав майбутнє Ізраїлю та народів, а також прихід Месії, який мав бути царем, священиком і страждаючим слугою. Захарія також бачив багато символічних видінь, які відображали плани Бога для свого народу. Книга Захарії містить багато цитат та відсилань до Нового Заповіту, особливо до Євангелія від Матвія та Апокаліпсису.

Що не можна робити цього дня

Не варто проводити будь-які хірургічні операції та інші втручання.

Краще не лікувати зуби.

Не варто підмітати в оселі.

Не можна вихвалятися, сваритися і лихословити.

Народні прикмети

Грім цього дня віщує, що навесні та влітку буде вітряно.

Якщо тиждень холодний, то буде теплий березень.

Морозна погода – весна прийде швидко і буде теплою.

Пам’ятні події 8 лютого

1106 – великий князь Київський Володимир Мономах склав «Повчання» – перший дидактично-художній твір Київської Русі.

1587 – після 19 років ув'язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.

1627 – перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.

1807 – біля прусського міста Ейлау відбулась найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб.

1837 – дуель між Олександром Пушкіним і Жоржем Дантесом.

1879 – шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг запропонував увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу.

1914 – у Монреалі створили українське видавництво «Новий Світ».

1916 – у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії – дадаїзму.

1921 – РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник «Асканія-Нова» (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1928 – перша передача телесигналу через океан – із Лондона до Нью-Йорку.

1965 – у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший – Аеробус A380).

1971 – засновано одну з трьох основних фондових бірж США – NASDAQ.

1981 – у тисняві на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» у Піреї (Греція) загинула 21 людина.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.

1994 – Україна приєдналась до програми НАТО «Партнерство заради миру».

1997 – у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір.