Батюшка, якого Ющенко зробив Героєм, влаштував антиукраїнську провокацію в Румунії
Представник Московської церкви на Буковині закликає Румунію припинити підтримку «проклятої України»
Священнослужитель із прикордонного українського містечка Герц Міхаїл Жар (Лонгін), якого президент Віктор Ющенко зробив Героєм України, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ начебто переслідує румунських священників. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Попи-провокатори і олігархи-втікачі. Румунська мережа агентів Путіна.
Священник Жар записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією. Зазначається, що одна з цілей пропагандистської кампанії була досягнута відразу: румунське суспільство, яке є досить релігійним і консервативним, накрила хвиля обурення. Румунська православна церква навіть змушена була роз’яснювати стан речей у румунських священників на території України. В офіційному комюніке, Румунська церква проінформувала, що згадані Жаром, священники, яких буцімто переслідують, насправді є послідовниками Московського патріархату й з румунським православ’ям ніяких духовних зав’язків не мають.
Сам Лонгін-Жар – персонаж доволі відомий: він є засновником і керівником дитячого притулку у Чернівецькій області, всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, такі як Опозиційний блок. Прихильники Москви, у свою чергу, часто відвідували «володіння» Лонгіна для піару у стилі «захист традиційних цінностей».
Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгін став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, цей діяч перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США. При цьому Лонгін-Жар, як зазначається у численних журналістських матеріалах, має румунське громадянство і нагороджений президентом Ющенком званням «Герой України».
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