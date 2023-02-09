Представник Московської церкви на Буковині закликає Румунію припинити підтримку «проклятої України»

Священнослужитель із прикордонного українського містечка Герц Міхаїл Жар (Лонгін), якого президент Віктор Ющенко зробив Героєм України, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ начебто переслідує румунських священників. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Попи-провокатори і олігархи-втікачі. Румунська мережа агентів Путіна.

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Священник Жар записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією. Зазначається, що одна з цілей пропагандистської кампанії була досягнута відразу: румунське суспільство, яке є досить релігійним і консервативним, накрила хвиля обурення. Румунська православна церква навіть змушена була роз’яснювати стан речей у румунських священників на території України. В офіційному комюніке, Румунська церква проінформувала, що згадані Жаром, священники, яких буцімто переслідують, насправді є послідовниками Московського патріархату й з румунським православ’ям ніяких духовних зав’язків не мають.

Сам Лонгін-Жар – персонаж доволі відомий: він є засновником і керівником дитячого притулку у Чернівецькій області, всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, такі як Опозиційний блок. Прихильники Москви, у свою чергу, часто відвідували «володіння» Лонгіна для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

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Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгін став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, цей діяч перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США. При цьому Лонгін-Жар, як зазначається у численних журналістських матеріалах, має румунське громадянство і нагороджений президентом Ющенком званням «Герой України».