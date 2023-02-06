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ПЦУ розгляне календарну реформу в травні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря)
фото з відкритих джерел

Православна церква України може ухвалити рішення про перехід на новий календарний стиль

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу. Про це у Facebook повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря.

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію», – написав він.

За словами митрополита, досвід реформ у минулому свідчить, що «проблеми виникають там, де реформа впроваджується в одну мить, без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття».

Також Євстратій Зоря нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою.

Сьогодні стало відомо, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

 

 

Теги: церква реформа православна церква Євстратій Зоря

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