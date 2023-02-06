ПЦУ розгляне календарну реформу в травні

Православна церква України може ухвалити рішення про перехід на новий календарний стиль

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу. Про це у Facebook повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря.

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«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію», – написав він.

За словами митрополита, досвід реформ у минулому свідчить, що «проблеми виникають там, де реформа впроваджується в одну мить, без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття».

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Також Євстратій Зоря нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою.

Сьогодні стало відомо, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.