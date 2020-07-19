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    Суспільство

    П’ятий президент України взяв участь у ювілейній Зарванецькій прощі

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    25 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці - П’ятий президент України взяв участь у ювілейній Зарванецькій прощі
    25 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці

    «Господь з нами, і Україна переможе» – Порошенко

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у ювілейній Зарваницькій прощі. У богослужіннях, які очолив Предстоятель УГКЦ, Блаженніший Святослав, взяли участь тисячі прочан. Цього року вперше проща у Марійському духовному центрі Зарваниця також відбувалася в онлайн форматі. 

    «Сьогодні історичний день. Бо сьогодні 25-а річниця першої Зарваницькоі прощі, яку Мирослав-Іван Любачівський 25 років тому зробив тут, на цьому святому місці», – зазначив Петро Порошенко у коментарі журналістам. 

    «Я твердо переконаний, що Господь захищає Україну. Бо всю ту навалу, яку українська земля, український народ отримує від країни-агресора за останні 6 років – без Божої допомоги, без того, щоб Господь почув наші молитви, нам було б долати набагато важче. І правда з нами, Господь Бог з нами, і ми все витримаємо», – переконаний п’ятий Президент. 

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    П’ятий президент України взяв участь у ювілейній Зарванецькій прощі
    П’ятий президент України взяв участь у ювілейній Зарванецькій прощі

    «Ми звільнимо нашу землю. Ми звільнимо і Донбас, ми звільнимо Крим з Божою допомогою. Ми подолаємо коронавірус. Ми подолаємо ті кричущі пробеми, які зараз є в економіці, в руйнації реформ, в руйнації децентралізації, руйнації армії. Ми захистимо нашу українську мову. Ви бачили, що було позавчора, але ми як парламентський спецназ захистили мову. Ми захистили право українців молитися до Господа українською мовою. І ми в подальшому будемо рішуче захищати Україну», – наголосив лідер «Європейської Солідарності». 

    Порошенко подякував Його Блаженству Святославу, всім священнослужителям та прочанам, які долучились до молитви. 

    «Подивіться, скільки нас багато сьогодні на Зарваницькій прощі. Я хотів би подякувати хлопцям із «Захисти Україну», нашим воїнам, які боронили нашу державу на фронті, і які боронять нашу державу від реваншу», – зазначив Петро Порошенко. 

    Після закінчення літургії відбулася зустріч Петра Порошенка та Предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава (Шевчука). 

    25 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. 20 років тому під час Всеукраїнської прощі відбулося освячення Собору Зарваницької Божої Матері. 
    Петро Порошенко Європейська солідарність партії
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