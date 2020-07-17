У Порошенка радіють, що не дали провести закон про русифікацію освіти: «Ми виграли цю битву!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 липня біля Верховної Ради пройшов мітинг на захист української мови

З 1 вересня, як і планувалося, 200 тисяч учнів 5-11 класів переходять на навчання українською мовою

«Європейська солідарність» разом з іншими патріотичними силами не дала монобільшості винести на голосування закон про русифікацію освіти. Про це йдеться у заяві політсили Петра Порошенка.

«Ми виграли цю битву! «Слуги» не посміли ухвалити русифікаторський законопроєкт Бужанського, закрили сесію і пішли на парламентські канікули до вересня. А це означає, що з 1 вересня 2020 року, як і планувалося, 200 тисяч учнів 5-11 класів переходять на навчання українською мовою. Це означає, що ми захистили закон про мову і закон про освіту», – написав народний депутат Володимир В’ятрович на своїй сторінці у мережі Facebook.

Він наголосив, що саме протести у парламенті, а також біля Ради і в інших українських містах «змусили їх відступити».

«Щиро дякую кожному, хто виявив свою громадянську позицію і піднявся на захист нашої мови», – зазначив народний депутат.

«Разом ми виграли цю битву, але війна за ідентичність триває. Це частина гібридної війни, яку Москва і її п’ята колона ведуть на різних фронтах – від парламенту до Конституційного суду, атакуючи нашу мову, нашу культуру, наш інформаційний простір. Ми зобов’язані вистояти, захистити нашу ідентичність, нашу мову, нашу національну державність. А для цього – маємо бути відповідальними і єдиними. Все буде Україна!», – переконаний В’ятрович.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 липня, біля будівлі Верховної Ради проходила акція на захист української мови через намір парламенту ухвалити антимовний законопроєкт №2362 авторства «слуги народу» Максима Бужанського.

спочатку представники провладної фракції планували 17 розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Але потім розгляд цього законопроєкту перенесли на 17 липня. Однак скандальний проєкт закону 17 липня так і не розглянули і Верховна Рада пішла на канікули.

Згодом стало відомо, що Разумков не відпустив нардепів на канікули: Рада збереться на позачергову сесію наступного тижня.

16 липня під стінами Верховної Ради також пройшов мітинг на захист української мови.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».