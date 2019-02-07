Рада пішла на перерву відразу після відкриття ранкового засідання



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Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву

Дві фракції подали заяву про перерву

Верховна рада України пішла на перерву практично відразу після відкриття ранкового пленарного засідання парламенту.

Перерву оголосив спікер ВР Андрій Парубій.

Як повідомлялося, сьогодні очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО.

Джерело: РБК-Україна