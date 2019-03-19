Рада розглянула понад 30% поправок до «мовного закону»



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Парламентарі розглянули вже 656 правок

Верховна рада України у вівторок, 19 березня, розглянула понад 30% поправок до «мовного закону» - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 656 правок.

«Ми з вами зупиняємося на поправці 657-й. І саме з неї ми почнемо роботу у середу», - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття «мовного закону» передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин. Нардеп також зазначив, що закон про українську мову не обмежує права громадян, які спілкуються на інших мовах.

Як повідомлялося раніше, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі парламентарі свідомо затягують розгляд «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Голова Ради зазначив, що для зриву прийняття закону використовуються величезні ресурси, в тому числі, і медійні.

Крім того, голова уряду Володимир Гройсман заявив, що після прийняття «мовного закону» у другому читанні Кабінет міністрів відразу перейде до приведення всіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.