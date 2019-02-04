У Раді розповіли, коли оприлюднять доопрацьований «мовний закон»



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Сьогодні - завтра законопроект про мову з’явиться на сайті Верховної ради, - Княжицький

У профільному комітеті сподіваються, що документ з'явиться у Раді у найближчі тижні

Доопрацьований «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» - планують оприлюднити 4-5 лютого. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань культури та духовності Микола Княжицький, йдеться на РБК-Україна.

Документ опублікують на офіційному сайті парламенту.

«Я сподіваюсь, що сьогодні, в крайньому випадку завтра, готовий до другого читання закон про використання української мови як державної з’явиться на сайті Верховної ради. Всі зможуть з ним ознайомитись», - заявив Княжицький.

Нардеп висловив сподівання, що законопроект може з’явитись у сесійній залі ВР у найближчі тижні.

«Усі зможуть побачити, що це буде абсолютно демократичний закон, що забезпечує плавні етапи переходу до впровадження української мови. Нам украй важливо прийняти цей закон. Сподіваюсь, що це вдасться зробити в найближчі тижні», - додав нардеп.

Як повідомлялося, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій заявив, що «мовний закон» невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.