Рада зробила крок до реформи звань в українській армії



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Звання ЗСУ відповідатимуть еквіваленту НАТО

У законопроекті пропонується скасувати військові звання – прапорщик, старший прапорщик і запровадити нові – рекрут, штаб-сержант

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, що передбачає реформу звань в українській армії. Відповідне рішення 29 травня нардепи підтримали 231 голосом.

Зазначається, що звання ЗСУ відповідатимуть еквіваленту НАТО.

Зокрема, проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби» під номером 10181 передбачає реформування звань ЗСУ до стандартів НАТО.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко розповіла, що Збройні сили чекають на відповідний закон.

«Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн членів Альянсу», - заявила Геращенко.

За її словами, у законопроекті пропонується запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

«Зокрема, скасовуються військові звання – прапорщик, старший прапорщик і запроваджуються нові звання – рекрут, штаб-сержант, що відповідають еквівалентній колонці НАТО Code згідно STNAG 2116», - додала вона.

«Мета цього закону – підвищити роль сержантського та старшинського складу ЗСУ у навчанні і вихованні підлеглого особового складу», - сказала нардеп.

Законом також визначаються посадові обов’язки для нових посад в армії, а статут внутрішньої служби ЗСУ доповнюється новими додатками, зокрема, про порядок ведення книги пам’яті.

Відзначимо, що спочатку Рада провалила відповідний проект закону. Спікеру парламенту Андрію Парубію довелося повертатися до законопроекту, допоки його не прийняли у першому читанні.

За законопроект голосували за скороченою процедурою.