Зеленський доручив начальнику Генштабу розслідувати падіння Мі-8 на Рівненщині



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Авіакатастрофа сталася під час учбово-тренувального польоту у Рівненській області

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих військових

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8, яка сталася на Рівненщині пізно ввечері у середу, 29 травня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Це сталося не у бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль», – заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття сім’ям загиблих. «Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту у Рівненській області було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).