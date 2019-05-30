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    На Луганщині знайшли тіло сапера ЗСУ, який зник під час бою з бойовиками

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    Український боєць загинув&nbsp;в районі Попасної Луганської області - На Луганщині знайшли тіло сапера ЗСУ, який зник під час бою з бойовиками
    Український боєць загинув в районі Попасної Луганської області

    Тіло загиблого солдата Степанченко Б. наразі перебуває на тимчасово окупованій території

    У середу, 29 травня, в районі Попасної Луганської області знайшли тіло сапера ЗСУ, який зник безвісти 27 травня в ході бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

    Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

    «…Внаслідок спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ і групи «Евакуація 200» на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією штабу, боєць 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання з перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів і потрапив в засідку диверсійно-розвідувальної групи противника.

    «Тіло загиблого солдата Степанченко Б. наразі перебуває на тимчасово окупованій території. Передача тіла представникам ЗС України планується 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Щастя», - резюмували у штабі.

    Нагадаємо, 22 травня бойовики захопили вісьмох українських військових. В штабі Об’єднаних сил повідомили, що військовослужбовці ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

    Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон восьми українських військовослужбовців. 

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