Стали відомі прізвища загиблих в катастрофі Мі-8



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Катастрофа сталася ввечері 29 травня на Рівненщині

В числі екіпажу був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Ігор Мазепа

В результаті катастрофи гелікоптера Мі-8 на Рівненщині загинув командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Ігор Мазепа і ще троє членів екіпажу.

Про це написав у Facebook народний депутат Михайло Бондар.

«Список тих, що були на борту на час аварії:

Ігор Мазепа 1979 р.н. - командир бригади;

Дацюк Павло 1994 р.н., житель с.Гаї Бродівського району - ст. лейтенант , борттехнік;

Попенко Володимир 1994 р.н., уродженець м.Вінниця - пілот;

Романюк Василь 1991 р.н., житель м.Броди - борттехнік», - повідомив нардеп.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту у Рівненській області було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.