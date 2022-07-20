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    Суспільство

    Транспорт для захисників у гарячих точках. Стартував збір коштів

    Нашим воїнам потрібен вантажно-пасажирський&nbsp;мікроавтобус - Транспорт для захисників у гарячих точках. Стартував збір коштів
    Нашим воїнам потрібен вантажно-пасажирський мікроавтобус
    фото з відкритих джерел

    Співробітники «Главкома» із перших днів війни захищають Україну на передовій

    Співробітники «Главкома» з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішли до лав збройних сил, щоб захищати країну від російських окупантів. Нині наш редактор, Олексій К., служить у піхотній бригаді та просить допомоги.

    Нашим захисникам потрібен повнопривідний вантажно-пасажирський мікроавтобус, який полегшить виконання бойових завдань у гарячих точках на Сході.

    Редакція «Главкома» просить долучитися до збору коштів на транспортний засіб для воїнів. Мета – зібрати 300 тис. грн. Будемо безмежно вдячні як за донат, так і за поширення цього оголошення.

    Збором коштів займається мама Олексія.

    Реквізити:

    • Гривня Монобанк: 5375 4141 2084 6042 Кравченко Н.Ф.
    • Гривня ПриватБанк: 5168 7427 2911 3054
    • Монобанк USD: 4441 1144 8095 3908 Кравченко Н.Ф.
    • Монобанк EUR: 4441 1144 9167 1903 Кравченко Н.Ф.
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    Теги: росія окупанти війна гривня Україна окупація #stoprussia
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    Транспорт для захисників у гарячих точках. Стартував збір коштів