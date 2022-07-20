Транспорт для захисників у гарячих точках. Стартував збір коштів

Співробітники «Главкома» із перших днів війни захищають Україну на передовій

Співробітники «Главкома» з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішли до лав збройних сил, щоб захищати країну від російських окупантів. Нині наш редактор, Олексій К., служить у піхотній бригаді та просить допомоги.

Нашим захисникам потрібен повнопривідний вантажно-пасажирський мікроавтобус, який полегшить виконання бойових завдань у гарячих точках на Сході.

Редакція «Главкома» просить долучитися до збору коштів на транспортний засіб для воїнів. Мета – зібрати 300 тис. грн. Будемо безмежно вдячні як за донат, так і за поширення цього оголошення.

Збором коштів займається мама Олексія.