Транспорт для захисників у гарячих точках. Стартував збір коштів
Співробітники «Главкома» із перших днів війни захищають Україну на передовій
Співробітники «Главкома» з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішли до лав збройних сил, щоб захищати країну від російських окупантів. Нині наш редактор, Олексій К., служить у піхотній бригаді та просить допомоги.
Нашим захисникам потрібен повнопривідний вантажно-пасажирський мікроавтобус, який полегшить виконання бойових завдань у гарячих точках на Сході.
Редакція «Главкома» просить долучитися до збору коштів на транспортний засіб для воїнів. Мета – зібрати 300 тис. грн. Будемо безмежно вдячні як за донат, так і за поширення цього оголошення.
Збором коштів займається мама Олексія.
Реквізити:
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