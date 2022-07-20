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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту (відео)

    Біля Антонівського мосту було розташування російських військ і їхній командний пункт - ЗСУ вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту (відео)
    Біля Антонівського мосту було розташування російських військ і їхній командний пункт
    фото з відкритих джерел

    На складах у Новій Каховці було знищено багато російських систем залпового вогню

    Збройні сили України на Херсонщині вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

    «За ніч ЗСУ знову накрили орків. Окупанти горять у районі Антоновського мосту. Також місцеві повідомляють про дим у Новій Каховці», – зазначив Хлань.

    У відеокоментарі він зауважив, що біля Антонівського мосту було розташування російських військ і їхній командний пункт.

    Крім того, Хлань повідомив, що на складах у Новій Каховці було знищено багато російських систем залпового вогню, зокрема «Смерчів».

    Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо . Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

    Також вчора українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

    Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту (відео)