Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили три російські гаубиці та «Град»

ЗСУ уразили кілька ворожих командних пунктів

Збройні сили України на півдні знищили на півдні 41 росіянина, «Град», три гаубиці «Мста-Б» і «Гвоздику». Про це повідомляє ОК «Південь».

Українські штурмовики та бомбардувальники відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, по батареї РСЗВ «Град» в районі Давидового Броду та Тернових Под. Наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.

Також знищено безпілотний розвідник, автомобіль зв’язку та два звичайні, польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

ЗСУ уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.

В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь наші гелікоптери парами атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Частково знищена мінометна батарея.

Нагадаємо, українські військові точним ударом знищили сучасний російський комплекс ППО «Підліт» в Лазурному Херсонської області.

Разом з тим українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.