Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили три російські гаубиці та «Град»
Українські воїни знищили безпілотний розвідник на півдні
ЗСУ уразили кілька ворожих командних пунктів
Збройні сили України на півдні знищили на півдні 41 росіянина, «Град», три гаубиці «Мста-Б» і «Гвоздику». Про це повідомляє ОК «Південь».
Українські штурмовики та бомбардувальники відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, по батареї РСЗВ «Град» в районі Давидового Броду та Тернових Под. Наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.
Також знищено безпілотний розвідник, автомобіль зв’язку та два звичайні, польовий артилерійський склад в районі Брускинського.
ЗСУ уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.
В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь наші гелікоптери парами атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Частково знищена мінометна батарея.
Нагадаємо, українські військові точним ударом знищили сучасний російський комплекс ППО «Підліт» в Лазурному Херсонської області.
Разом з тим українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.
Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.