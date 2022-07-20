ЗСУ зупинили ворога поблизу Білогорівки (фото)

Внаслідок обстрілів у Сєверодонецьку значні проблеми з водою

Окупанти увечері 19 липня обстріляли Луганщину з реактивної артилерії. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме – кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначає, що окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор у населених пунктах, розташованих на підступав до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометні обстріли, проведено дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. «Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з «Градів», і навіть застосовували авіацію. Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати», – зазначив очільник ОВА.

Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах. «Росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води.

Навіть коли Сєверодонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. В росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки «планують налагодити» підвіз», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.