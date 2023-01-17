Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла

Обленерго неправильно інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через власні вебсайти

Перевірки відбулись через численні скарги споживачів

Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланових перевірок оштрафувала Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго за порушення графіків відключень електропостачання споживачам. Сума штрафу для кожного обленерго – 85 000 грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НКРЕКП ініціював перевірки через численні скарги споживачів. Перевірки охоплювали діяльність обленерго упродовж листопада – грудня 2022 року.

За результатами перевірок встановлено, що обленерго розподіляли участь споживачів у графіках відключень нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, зазначається, що вони неправильно інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через власні вебсайти.

У НКРЕКП нагадали, що за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень передбачено персональну відповідальність керівників обленерго. Кожного із них регулятор оштрафував на 1700 грн.

Нагадаємо, раніше Кличко про ситуацію зі світлом у Києві – колапс може статися будь-якої миті.