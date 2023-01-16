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Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві
В Україні зараз значний дефіцит в генерації електроенергії
фото з відкритих джерел

Сергій Коваленко пояснив, чому відбуваються аварійні відключення електроенергії

Ситуація з електропостачанням у столиці України є вкрай складною. Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше», – написав Коваленко.

Також гендиректор Yasno пояснив, чому відбуваються аварійні відключення.

«Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:

  • Атомні електростанції – 55%
  • ТЕС та ТЕЦ – 29%
  • Гідроелектростанції – 7%
  • Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) – 9%.

Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо», – додав Коваленко.

Сергій Коваленко заявив, що теплова генерація зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС, тому енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, які потребують часу на відновлення.

«Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.

Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими», – написав гендиректор Yasno.

Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві фото 1
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Теги: Київ енергетика Україна

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