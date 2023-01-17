Кличко про ситуацію зі світлом у Києві: колапс може статися будь-якої миті

Києву не вистачає 30% електроенергії

Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, і система може обрушитися в будь-який момент. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

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«Ми не говоримо про колапс, але він може статися будь-якої секунди, тому що будь-якої секунди російські ракети можуть зруйнувати нашу критичну інфраструктуру в нашому рідному місті Київ і не тільки в Києві, в інших містах теж, – сказав Кличко. – Зараз в Києві маємо дефіцит енергії приблизно 30%».

Сергій Коваленко, генеральний директор енергетичної компанії Yasno, що постачає електроенергію у Києві, назвав ситуація з електропостачанням у столиці України вкрай складною.

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«Сьогодні (16 січня – ред.) на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше», – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що зараз країна відчуває значний дефіцит у генерації електроенергії. За словами Коваленка, до війни в енергосистемі України 55% виробництва електрики припадало на атомні електростанції, ТЕС та ТЕЦ – 29%, гідроелектростанції – 7% та 9% – на відновлювані джерела енергії.

Але зараз атомні електростанції працюють не повною мірою, оскільки найбільша з них, Запорізька АЕС, окупована росіянами та не постачає енергію.

Коваленко зазначив, що теплова генерація зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС, тому енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, які потребують часу на відновлення.