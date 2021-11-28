Телеведучий Кисельов розповів про жах, який він пережив завдяки Сергію Лешенку

Євгеній Кисельов розкритикував «докази» Сергія Лещенка про те, що Дмитро Гордон начебто працює на Рината Ахметова

Журналіст Євгеній Кисельов розкритикував «докази» Сергія Лещенка про те, що телеведучий Дмитро Гордон начебто обслуговує інтереси Рината Ахметова за фінансову винагороду. Про це Кисельов написав у Facebook.

Нещодавно лояльний до Офісу президента блогер Сергій Лещенко опублікував у соціальній мережі «докази», що Гордон працює Ахметова. В якості «доказу» він оприлюднив фрагмент переписки у WhatsApp. Кому належить переписка – невідомо.

На пост Лещенка відреагував Євгеній Кисельов. Журналіст висміяв його «аргументи».

«Я не великий любитель годинами читати стрічку у фб. І тим паче вкрай рідко беру участь у різноманітних фейсбучних словесних баталіях. Але прочитав пост, який виклав Сергій Лещенко про те, скільки нібито отримує Дмитро Гордон, де як єдиний доказ – скріншот анонімного листування у вотсапі, і жахнувся. Це ганьба. Такий «доказ» будь-якого змісту проти будь-кого, на будь-яку тему, можна виготовити за п'ять хвилин, навіть не вдаючись до допомоги спеціальних сайтів і додатків для виробництва фейкових меседжів, есемсок, е-мейлів», – обурився телеведучий.

Щоб довести, наскільки просто сфальсифікувати подібну переписку, Кисельов опублікував «доказ» того, що Лещенко вживає наркотики.

Нагадаємо, близький до Офісу президента блогер Сергій Лещенко заявив, що журналісти «Української правди» вдалися до шантажу Офісу президента при підготовці розслідування про святкування дня народження голови ОП Андрія Єрмака на державній дачі з використанням державних вертольотів.

Як відомо, 24 листопада видання «Українська правда» опублікувало розслідування про 4-денне святкування дня народження керівника Офісу президента в державній резиденції «Синьогора», куди гостей доставляли спеціалізовані вертольоти ДСНС та Збройних сил. В Офісі президента заявили, що до резиденції на спеціалізованих вертольотах літав президент, а керівник його Офісу в цей момент начебто був у Києві.