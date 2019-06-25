Астролог пояснила, як ретроградний Меркурій вплине на парламентські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меркурій буде ретроградним з 8 липня до 1 серпня – у цей час несприятливо розпочинати важливі справи

Парламентські вибори припадають на період ретроградного Меркурія. З точки зору астрології, це означає, що парламентарям, які роздали під час перегонів обіцянки, буде складно їх виконати. Першу сесію варто розпочати на початку серпня на місяці, що зростає.

Про це розповіла астролог міжнародної категорії, астропсихолог Олена Осіпенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

2 липня о 22:24 - повне сонячне затемнення, у цей час слід планувати заходи на рік вперед, 17 липня о 0:32 – часткове місячне затемнення – це достатньо складний період для психологічного стану людей, особливо чутливих до місячних ритмів. Меркурій буде ретроградним з 8 липня до 1 серпня – у цей час несприятливо розпочинати важливі справи. За словами астролога, тричі на рік відбувається явище ретроградності. Це пов’язано з особливим рухом планет Сонячної системи по своїх орбітах. Меркурій у цей період рухається, наближаючись до Землі, протягом 21 дня.

«Меркурій завідує усіма ділами, що відповідають за продаж, купівлю, оформлення, зустрічі, контакти, підписання важливих документів. Тому в цей час усе буде затримуватись, як затори на дорозі, і всі справи які людина намагатиметься розпочати потребуватимуть великих затрат.», - каже Осіпенко.

Астролог зауважує, що вибори до парламенту припадають саме на ретроградний період: «21 липня неділя - це 19 місячний день, який говорить про те, що прийняті зобов’язання буде складно виконати тим, хто брав на себе ці зобов’язання, але не неможливо. Якщо людина працює, якщо вона дійсно йде вперед заради того щоб зробити добрі, хороші справи, реально працювати у неї все вийде.»

Астролог наголошує, що можуть бути затягнуті процеси при підрахунку голосів, якісь непроявлені моменти, похибки у цифрах.

«Дуже хотіла б порадити нашим товаришам із Верховної Ради щоб все таки вони використовували для початку роботи парламенту перші два тижні серпня, як раз буде місяць, що зростає, парламент буде працювати добре, завзято, з результатами для України, що для нас дуже важливо», - підсумувала астролог.