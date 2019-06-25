«Мамахохотала». Кого «Слуга народу» відправив на мажоритарку у Києві та області вибори

Люди, пов’язані з одіозними політиками і чиновниками, забудовники, власник маршруток, журналісти і… комік

Партія «Слуга народу» наприкінці минулого тижня нарешті назвала імена своїх мажоритарників. Ці люди балотуватимуться на позачергових парламентських виборах під брендом партії, яка сьогодні має феноменально високий рейтинг. За даними соціологів «вивіска» «Слуги народу» сходу дає навіть вигаданому кандидату до 25% підтримки.

У Києві та області команда Зеленського заявила своїх представників в усіх 22 округах. Якщо вірити коментарям самих кандидатів, відбір мажоритарників відбувався за схожою процедурою, яку використовували зі «списочниками», - за допомогою праймеріз. «Я залишив заявку на сайті партії «Слуга народу»… Мене відібрали», - розповів кандидат у 222 окрузі Роман Грищук.

Нагадаємо, що після оприлюднення виборчого списку «Слуги народу» вибухнуло відразу кілька скандалів. У результаті своїх місць позбулися одесит Дмитро Співак, відомий своїми провокаційними висловлюваннями на телеканалі «Ньюсван», гламурна столична тусовщиця Ірина Панченко, а також директор Департаменту молоді і спорту КМДА, відомий фехтувальник Вадим Гутцайт...

З оприлюдненням списків мажоритарників «Слуга народу» вирішила тягнули до останнього. Можливо, у партії Зеленського не хотіли передчасно привертати увагу та збурювати нові скандали.

Тим часом вже за кілька годин після того, як стали відомі прізвища охочих балотуватися на округах від «Слуги народу», здійнялась хвиля критики. Виявилось, що партія, яка відмовлялась брати у команду старих політиків, взяла і прихистила їхніх численних помічників та родичів, залучила до себе забудовників, соратників олігархів, які непогано почувалися і до перемоги Зеленського.

Критикують такий відбір кандидатів мажоритарників не лише журналісти, а й окремі політики, які підтримували Зеленського на виборах. «Погляньмо на Київ... Пів міста віддали «смотрящому» Андрію Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Вадима Столара поміняли на забудовника Вавриша», - написав Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook. Враховуючи високий рейтинг партії (за останніми соцопитуваннями понад 40%), мажоритарники від партії Зеленського цілком можуть розраховувати на мандат.

Формально штабом партії Зеленського на Київщині керує Ольга Коваль – вона посіла 59-те прохідне місце у партійному списку «Слуги народу». Ольга – донька колишнього депутата Київської облради Володимира Коваля від «Сильної України», який очолював головне управління Київської облдержадміністрації та був звільнений через корупційний скандал. Причина – вимагання і отримання хабара у розмірі $25 тис. Кримінальну справу тоді спробували «зам’яти», однак через великий резонанс цього зробити не вдалося. Вину на себе узяв керівник фонду комунального майна, підпорядкованого Ковалю. За даними ЗМІ, саме Володимир Коваль вів перемовини із кандидатами на мажоритарні округи і готував списки цих кандидатів на затвердження з’їздом партії.

Київська область

Юрій Нестерчук

90-й округ – м. Біла Церква

Підприємець у транспортній сфері: очолює київську компанію-перевізника «Союз-авто», а також ТОВ «Транссіті». Цей перевізник є практично монополістом у Білій Церкві, а у столиці обслуговує понад 22 маршрути. Парк «Союз-Авто» нараховує понад 330 маршруток. Тарифна політика перевізника неодноразово виводила громадськість на протести. Приміром, у 2016 році потрапив під шквал критики через намір підвищити вартість проїзду у столичних маршрутках. Обіцяв повністю оновити парк маршруток, але без підвищення вартості проїзду на 1-2 гривні це зробити, нібито, буде неможливо.

За словами активіста Віталія Блінова, Нестерчук фінансував спостерігачів і команду Зе в першому турі виборів президента. Бізнесмен називав своє підприємство «Транссіті» неприбутковим та неодноразово погрожував просто піти з Білої Церкви, якщо тариф не складатиме хоча б 7 грн - мовляв, працює ледь не у збиток, однак, втрачати бізнес він насправді не збирається.

«Нестерчук хоче зберегти свій бізнес і дуже боїться якщо з новою владою транспорт і перевезення мешканців міста може стати комунальним, а це фактично означає втрату бізнесу, який йому приносить, за попередньою інформацією, $1,5-2 млн чистого прибутку в рік», - розповідає активіст Павло Лаврусь.

ЗМІ називають Нестерчука людиною Володимира Коваля, Без сприяння якого свого часу не можна було б вести транспортний бізнес у столичній області.

За даними прес-служби «Слуги народу», Нестерчук закінчив Київський технікум торгівлі за спеціальністю «Товарознавець». Наразі ж навчається в Білоцерківському національному аграрному університеті за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Олег Дунда

91-й округ – центр у м. Фастів. Також входять Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського, частина Сквирського районів

Директор будівельної компанії «А.В.С.», а також член ради директорів холдингу Independence, який здійснює діяльність у сфері нерухомості.

Йому вдавалося триматися і коні і за часів «злочинної влади» Януковича, і при президентстві Петра Порошенка. Як повідомляє сайт «Чесно», новоспечений кандидат є помічником одіозного народного депутата 8 скликання Дениса Дзензерського, члена партії «Народний фронт», який, у свою чергу, входить до так званої групи впливу Арсенія Яценюка. Минулого року депутат Дзензерський став фігурантом гучного скандалу. Розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро встановило, що депутат має бізнес у Росії, а саме ВАТ «Курські акумулятори». Більше того, це підприємство є в переліку офіційних постачальників Міноборони Росії.

За даними «Чесно», у 2015 році Дунда балотувався до Київської міськради від групи «Відродження», у якій знайшли притулок усі колишні «регіонали» та ідейно близькі до них політики. ЗМІ також знайшли зв'язок Дунди з лідером «Опозиційної платформи – За Життя» Юрієм Бойком, колишнім головою Київської обласної ради, який нині очолює обласну організацію «Опозиційної платформи» Олександром Качним, та ще з одним ексрегіоналом, екс-головою КМДА Олександром Поповим. Саме за часів керівництва Попова Дунда побудував на Печерських пагорбах елітний житловий комплекс «Престиж холл», де нині проживають впливові політики.

Дунда також не чужий Ігорю Коломойському. ще у 2012 році називали Дунду близьким до олігарха і його групи «Приват». Independence, наприклад, брав участь у будівництві центрального офісу «Приватбанку» у Дніпрі і зведенні футбольної «Дніпро-Арени».

Цікавий момент: справжнім власником акцій «А.В.С.» є компанія, юридичниа адреса якої збігається із адресою головного офісу «ПриватБанку» (який Дунда і побудував). Штрих до портрету: фінансову діяльність компанії «А.В.С.» забезпечував «ПриватБанк».

За даними прес-служби «Слуги народу», Дунда закінчив Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і спеціалістів металургійного комплексу за спеціальністю «Фінанси».

Валерій Колюх

92-й округ – центр у м. Узин. Також входять Білоцерківський, Володарський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони, частина Сквирського району

Цей кандидат у депутати тривалий час працював помічником у різних – в основному, одіозних – народних обранців. Останні два скликання працює помічником народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Як повідомлялось, кілька тижнів тому у ЗМІ з’явилась інформація, що нібито на 93-му окрузі від «Слуги народу» балотуватиметься кохана, матір дитини Онищенка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова. Втім, в остаточних списках прізвища Різатдінової немає, але є помічник її одіозного співмешканця.

Раніше Колюх працював помічником ще одного депутата-втікача Володимира Сівковича, якого звинувачують в організації кривавого розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Деякий час Колюх встиг побути помічником скандального нардепа-регіонала Володимира Олійника, який також втік до Росії. У 2002 і 2014 роках балотувався у народні депутати як самовисуванець, а у 2015 році шукав щастя у політиці на виборах до Київської міськради від «Батьківщини», однак безуспішно, повідомляє «Чесно». Кандидат в депутати є також членом правління громадської спілки «Українська нафтогазова асоціація». Як пише видання «Моя Київщина», президент розглядає кандидатуру Валерія Колюха на посаду очільника Київської обласної державної адміністрації.

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія» та аспірантуру на кафедрі політичних наук. Також здобув освіту у Київському університеті права НАН України за спеціальністю «Правознавство». Доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Анна Скороход

93-й округ – центр у м. Миронівка. Також входять міста Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський райони

Ще один випадок, коли кандидат добився всього сам. Анна - донька першого заступника керівника столичної ДФС Ігоря Скорохода.

Минулого року жіночка стала учасницею скандалу. На фотографіях у соцмережах вона засвітила елітні подорожі та незадеклароване майно, а уважні журналісти це побачили

ЗМІ пов’язують Скороход із колишнім нардепом Віктором Тимошенком, а також зауважують, що її балотування давав добро також Володимир Коваль.

Скороход одружена із російським банкіром-аферистом Олексієм Алякіним, який після того, як його фінустанова збанкрутіла, а на батьківщині проти нього відкрили кримінальну справу, втік до України. Сама Скороход під час судового розгляду справи наголошувала на тому, як багато вони з чоловіком зробили в Україні для того, щоб допомогти ветеранам війни на Донбасі. У свою чергу командир 8-го окремого добровольчого батальйону «Аратта» Андрій Гергерт розказав, що уся допомога обмежилась тим, що Алякін взяв на роботу двох добровольців із цього батальйону в обмін на підписану Гергертом подяку.

Скороход закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм», а також Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Заступник директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті «Прогрес», засновником якого є її чоловік Алякін.

Олександр Дубінський

94-й округ – центр у м. Обухів. Також входять місто Васильків, Васильківський, Обухівський райони

Активний антипорошенківський блогер, ведучий і продюсер програм телеканалу «1+1». У лютому цього року він опинився у центрі скандалу під час ефіру програми «Народ проти» на телеканалі ZIK, коли відмовився покинути студію на вимогу інших запрошених гостей через озвучену у Facebook пропозицію пустити газ у приміщення, де проходив форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», за участю тодішнього президента Петра Порошенка.

Саме Дубінського «Слуга народу» вирішила виставити на округ, який вже кілька років активно «обробляє» бізнес-партнер, права рука Порошенка, Ігор Кононенко. Дубінський, у свою чергу, націлений серйозно: він проводить зустрічі із місцевим населенням, на яких розказує про оборудки суперника з ремонтом об’єктів соціальної інфраструктури.

Власне, сам Кононенко теж не відстає і робить усе, аби не дати новоспеченим політикам поламати план, який він виношував не один рік. На окрузі запустили так звану технологію двійників: серед висуванців по цьому округу з’явився Максим Дубінський – самовисуванець, у біографічній довідці якого вказано, що він працює на приватному підприємстві «Слуга народу».

Справжньому Дубінському тим часом закидають наявність 16 незадекларованих квартир, які він не міг би придбати на журналістську зарплату. Олександр начебто здає цю нерухомість в оренду, але дохід від цього теж не поспішає декларувати.

До компромату на кандидата також долучені звинувачення у тому, що родичі Дубінського досі проживають на окупованій території, ба більше - начебто підтримують бойовиків. Зокрема, батько Анатолій Дубінський є прихильником так званої Новоросії.

Дубінський закінчив Київський політехнічний інститут, приладобудівний факультет за спеціальністю «Інженер-електрик», а також Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Бухгалтерський облік, фінанси та аудит».

Олександр Горобець

95-й округ – центр у м. Ірпінь. Включає також частину Києво-Святошинського району

Обіймає посаду начальника управління містобудівного кадастру департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації. Як пише видання «Моя Київщина», Горобець – близький приятель колишнього регіонала, тодішнього голови Київоблради Олександра Качного. «Усі вони тісно пов’язані спільною роботою в облраді. А також схемами багаторічного розпилу обласного бюджету», пише видання.

Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси», Національну академію державного управління при президентові. Доктор філософії у галузі держуправління. Заступник директора у будівельній компанії. Кандидат працював на посаді директора держпідприємства «Укрспирт», займається девелопментом, зокрема проектом ЖК «Уютний квартал» у Білій Церкві.

Ольга Василевська-Смаглюк

96-й округ – центр у м. Вишгород. Міста Буча, Славутич, Бородянський, Вишгородський, Іванківський, Поліський райони

Ольга походить з династії журналістів, нині - спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу «1+1». Рішення іти до парламенту пояснила бажанням не допустити проходження у Раду одіозного голови фракції «Воля народу» Ярослава Москаленка, який уміло лавірує при будь-якій владі. Також Ольга декларує бажання перевірити «мажоритарного виборця». «Моя участь у виборах обов’язково стане основою для масштабного суспільного проекту, подробиці я розкажу 22 липня, незалежно від того, хто виграє. Такий мій задум», - зазначила вона.

Чоловік Василевської-Смаглюк – колишній працівник правоохоронних органів, був заступником начальника управління - начальником кримінальної поліції Дарницького управління Нацполіції у Києві.

Закінчила Київський міжнародний університет за фахом «Журналістика», а також Національну академію статистики, обліку та аудиту, спеціалізація «Бухгалтерський облік». Навчається в аспірантурі цієї академії

Микола Галушко

97-й округ – центр у м. Бровари. Входять також місто Березань, Баришівський район, частина Броварського району

Директор охоронної компанії, очолює приватне підприємство «Галід». Згідно із базою даних і системою аналітики публічних закупівель ProZorro, основний вид діяльності цієї фірми – надання приватної охорони . За даними ЗМІ, прізвище Галушка з’явилось у списку мажоритарників політсили завдяки протекції з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та Інститут вищої кваліфікації при Київському торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Економіка».

Сергій Бунін

98-й округ – центр у м. Яготин. Також входять місто Бориспіль, Бориспільський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський райони, частина Броварського району

Закінчив Український транспортний університет за спеціальністю «Інженер-механік» і Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Директор торговельного підприємства. Працював на посаді гендиректора ТОВ «Укрпромбудсервіс», яке займається будівництвом. Сергій Бунін є членом фракції «Самопоміч» у Київській облраді, ідеться на сайті обласної ради.

Київ

Олександр Юрченко

211-й округ– Голосіївський район

Якщо вірити сайту партії «Укроп», близької до Ігоря Коломойського, Юрченко - громадський активіст, виступає проти незаконних забудов у столиці. Він - голова Голосіївської організації партії «Укроп» у Києві, голова Громадської Ради при Голосіївській райдержадміністрації.

Олександр був помічником на громадських засадах народного депутата 8 скликання, члена політради партії «Укроп», висуванця від БПП, але нині позафракційного Андрія Денисенка. Також встиг попрацювати помічником нардепа Олени Сотник, яка входить до фракції «Самопоміч». Нині Юрченко працює помічником на громадських засадах нардепа Тараса Батенка, який обрався до Ради від «Блоку Петра Порошенка» і входив до цієї фракції у парламенті, але зараз позафракційний.

Закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Правознавство», а також Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», факультет інженерних технологій, кафедра дизайну.

Максим Перебийніс

212–й округ– Дарницький район

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру «Борис», власник якого Михайло Радуцький вже засвітився у виборчому списку «Слуги народу». Перебийніс – лікар-анестезіолог, за сумісництвом – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця.

Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», а також інтернатуру в Національному медичному університеті ім. Богомольця за спеціальністю «Анестезіологія та реанімація».

До слова, одним з конкурентів Перебийніса на округу є Олексій Гриценко – син Анатолія Гриценка, член партії «Громадянська позиція».

Артем Дубнов

213–й округ – Деснянський район

Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ «Клініка Дубнової «СтоматологіЯ». Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України».

Закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету ім. Богомольця та інтернатуру із загальної стоматології на базі Національної академії післядипломної освіти лікарів ім. Шупика. Також закінчив юридичний факультет Університету економіки та права «Крок» за спеціальністю «Господарське право».

Один з конкурентів Дубнова на окрузі – чинний позафракційний нардеп Борислав Береза.

Сергій Швець

214-й округ – Дніпровський район

Закінчив Національний Університет «Києво-Могилянська академія» за фахом «Культурологія». Спеціальний кореспондент та ведучий «1+1». Примітно, що Сергій ніяк не афішує своє кандидатство на відміну від інших колег з каналу Коломойського на власній сторінці у Fecebook.

Богдан Яременко

215-й округ – Деснянський район

Політолог, дипломат. Голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Обіймав посаду генерального консула України у Стамбулі та постійного представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва. У 2014 році звільнений з державної служби за власним бажанням.

Яременко є очільником Київської міської організації партії «Укроп», яку завжди вважали близькою до олігарха Коломойського. Про свою підтримку Зеленського у соцмережах заявляв ще до першого туру президентських виборів, а також виконує роль публічного адвоката вже чинного президента та членів його команди у разі, якщо ті потрапляють у конфузи чи скандали.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «дипломат».

Леся Забуранна

216-й округ– частина Дарницького та Дніпровського районів

Член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Відстоює інтереси власників садиб, які надають послуги у сфері сільського зеленого туризму.

Користувачі соцмереж дорікають їй тим, що «безкінечно далека від народу». Втім, саме 216-й округ показав найсильнішу підтримку Зеленського у столиці під час обох турів виборів, тому можна припустити, що вивіска «Слуга народу» і велика кількість конкурентів, які між собою розпорошать голоси, може автоматично забезпечити Забуранній перемогу.

Леся Забуранна закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». Доктор економічних наук. Професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Мар’яна Безугла

217-й округ – Оболонський район

Керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України» у Міністерстві оборони України. Попри те, що працювала на державу, відповідно до декларації за 2017 рік, Мар’яна Безугла встигала також займатися підприємницькою діяльністю.

Закінчила Національний медичний університет ім. Богомольця, перший медичний факультет, «Лікувальна справа» та інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Також закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією «Загальна практика – сімейна медицина», Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції» та має спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров’я».

Дмитро Гурін

218-й Округ – Святошинський район і частина Оболонського району

Підприємець. Громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування. У жовтні 2016 року депутати Київради затвердили детальний план території (ДПТ) в межах вулиць Електриків і Набережно-Рибальська, що розташовані на Рибальському півострові у столиці. Згідно з проектом забудови, вся територія півострова розділена на квартали (їх понад 30), що складаються з житлових будинків (від 7 до 9 поверхів) і закритих двориків з дитячими майданчиками і деревами. Співавтором проекту є Дмитро Гурін. А одним із ідеологів проекту - Андрій Вавриш, заступник директора Департаменту містобудування КМДА (2010-2015 роки), а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development), друг глави Адміністрації президента Андрія Богдана, як про це пише «Обком». Видання «КиевВласть» у 2014 році, посилаючись на заяви в.о. глави КМДА Володимира Бондаренка і головного архітектора Києва Сергія Целовальника, називало Вавриша «смотрящим» від Адміністрації президента і Державного управління справами часів Сергія Льовочкіна. Цікаво, що саме Андрій Вавриш днями презентував на Банковій концепцію нового Офісу президента, який мають перенести з Банкової до Українського дому.

Закінчив Приазовський державний технічний університет.

Микола Тищенко

219-й округ– частина Святошинського району

Генеральний директор ТОВ «ВКФ «Римід», співзасновник ТОВ «Компанія «Конкорд». Телеведучий, громадський діяч, ресторатор.

Президент і власник групи компаній мережі ресторанів «Наша карта» («Велюр», «Рішелье», «Сейф», «ТургенеФ», «Вулик», суші-бар «Пушистый», «Olmeca Plage», «Три вилки»), заснованої 2007 року. З 2008 року президент Асоціації пляжного волейболу Києва. У 2018 році брав участь у шоу «Танці з зірками» на телеканалі «1+1». Член журі у програмі «МастерШеф-4» на телеканалі «СТБ».

У червні минулого року розгорівся про скандал між Тищенком і співачкою Анною Сєдаковою. «Якось Микола Тищенко розповів, що ніч з Анною Сєдоковою коштує $1000. Пізніше Анна достатньо жорстко прокоментувала заяву ресторатора» », - пише «Світське життя». Втім, Сєдакова і Тищенко вже помирилися.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Інженер-механік».

Ганна Бондар

220-й округ – Подільський район

Генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У 2012-2015 роках — керівник Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування й архітектури КМДА. Громадська діячка, архітектор. Декілька років займається проектами розвитку Подільського району. Була підлеглою вже згаданого Андрія Вавриша.

Як вже наголошувалося представників «Слуги народу», які висунули свої кандидатури у мажоритарних округах у Києві, розкритикував нардеп Сергій Лещенко, який також балотується у 220 окрузі. «Пів міста віддали «смотрящому» Андрію Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Вадима Столара поміняли на забудовника Вавриша», - підкреслив Лещенко.

Нагадаємо, що Вадим Столар – колишній «регіонал», який нібито буде курувати столичних мажоритарників від «Слуги народу». «Схоже на те, що Столар - вже в обоймі Зе. Кажуть, цьому передував дзвінок Коломойського - і той здався в полон», написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Дмитро Качура і розмістив фотографію Вадима Столара разом із ще одним кандидатом в депутати і гендиректором «1+1» Олександром Ткаченком.

Ганна Бондар закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури за спеціальністю «Мистецтвознавець», а також Київський національний університет будівництва і архітектури і Національний університет «Львівська Політехніка» за спеціальністю «Архітектор».

Анна Пуртова

221-й округ – Печерський район і частина Солом’янського району

У ЗеКоманді займається тим, що розробляє концепцію електронної освіти.

Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал.

Роман Грищук

222-й округ – Солом’янський район

Приватний підприємець. Художній керівник студії «Мамахохотала». Номінант кількох премій і рейтингів, молодих українців, які до 30 років досягли успіху в своїх сферах діяльності».

«Я залишив заявку на сайті партії «Слуга народу» - написав біографію, досягнення і бачення того, що я можу зробити. Мене відібрали і подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу», - розповів пан Грищук, як став кандидатом в нардепи. Він каже, що за спиною не має адмінресурсу і договірняків, але має репутацію, принципи і команду однодумців. Балотування у Солом’янському районі Києва пояснює тим, що мав тут квартиру, офіс студії «Мамахохотала», а також тут зробив пропозицію майбутній дружині…

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Медичні прилади і системи».

Людмила Буймістер

223-й округ – Шевченківський район

Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародне публічне право» та Лондонську бізнес-школу за спеціальністю «Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація». Директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща). З квітня 2018 року займається консультаціями у сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.

Кандидатку у депутати пов’язують із бізнесменом Сергієм Тарутою (№2 у партійному списку «Батьківщини»). До продажу Тарутою суднобудівельного заводу і GSG Towers (компанії з будівництва веж для вітрових електростанцій) у Гданську, вона очолювала її правління.

Крім того, за даними Opendata, Людмила Буймістер в той час, коли займала керівні посади у Польщі, обіймала посаду гендиректора української кінодистриб’юторської компанії «Кіноманія», яка належить родині Тарути.

Михайло Глуховський, Наталія Сокирчук, «Главком»