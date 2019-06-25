Вибори виходять на фінішну пряму. Як буде виглядати Рада 2019

До виборів місяць, останні рейтинги опублікували в п'ятницю, можна підбити попередні підсумки

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Сенсаций не обещаю, но некоторое количество генерируемого бреда таки из информпространства вычищу. Начнем с рейтингов и тенденций.

Слуга народа остается лидером гонки и в этом статусе финиширует на выборах 21 июля. Как я и предупреждал, пошло разочарование романтичных мечтателей о внезапных переменах за неделю. То есть рейтинг президентской партии падает. Не «стремительным домкратом», но такая тенденция есть. Так что по партийным спискам дай им Бог набрать 100 мест. 110 уже из разряда мечты. 90 это реально. Плюс мажоритарка, но там не больше 30 кресел. На Донетчину и Луганщину махнули рукой, в Николаевской области странный симбиоз с ребятами Медведчука – тут горящие сроки сыграли не в пользу Зеленского.



«За життя» пока на втором месте, за третье четвертое и пятое конкурируют Голос Вакарчука, Батькивщина Тимошенко и ЕС Порошенко. Разные соцопросы отводят им разные места, но тенденция очевидна – ЕС падает быстро, Тимошенко поддерживает Зеленского и ее избиратель логично перетекает к нему, Голос набирает за счет всех остальных. Так что к 21 июля Голос из этой тройки точно станет самым сильным и займет третье место в рейтинге. Или второе – подвинув «За життя». Шансы приличные.





На грани прохождения в ВР остаются РПЛ Ляшко и «Сила и честь» Смешко. С последними интересная ситуация. Очевидно, что Смешко делит нишу с Гриценко и в сумме они проходят легко. Порознь – нет. То есть логичное решение – объединяться. Синица в руке и все такое. Но объединяться с Гриценко, как показывает опыт, очень сложная задача. Не факт, что получится. Так что либо Смешко заберет себе все и пройдет сам, либо оба мимо парламента. Ляшко выбрал очень правильную тактику, поступив гораздо умнее Юлии Тимошенко. Он не стал подкатывать к Зеленскому в формате друга, а ушел сразу в жесткую оппозицию к президенту. Критикует его постоянно и это дает результат. Вопрос – хватит ли времени набрать нужные голоса. Вообще было бы правильно Ляшко пройти с фракцией, потому что без жесткой оппозиции любой президент слишком расслабляется.



Такая же проблема со временем у Украинской стратегии Владимира Гройсмана. Вот, все хорошо – есть о чем отчитаться перед народом, дороги, медицинская реформа, реформа образования, повышение зарплат и пенсий. Вообще у Гройсмана есть право и возможность честно предъявить людям все те достижения, которые присвоил Порошенко. Есть партия, есть потенциал, есть опыт и результат, но не хватает времени. Категорически не хватает. Рейтинг растет, но за месяц нужно пройти 5%. Это реально, но задача очень сложная. Ну, теперь понятно, почему я до последнего протестовал против досрочных выборов? Потому что они не дают полностью развернуться проукраинскому «Голосу» и мешают профессионалам Гройсмана. Вместо этого у нас опять будет Петр Алексеевич и Юлия Владимировна. Ну и Зеленский получит на два десятка кресел больше, ради чего все и затеял.



Теперь о коалиции и правительстве. Вариантов минимум. Голос плюс Слуга народа. Плюс мажоритарщики. Возможно плюс Смешко, если пройдет. Рассуждения о премьерстве Тимошенко и ее участии в коалиции уже даже не смешат, а слегка раздражают. Ну, прямым текстом сказали раз – не видит ее «Слуга народа» в коалиции. И премьером не видит. На радость людям – о чем говорит результат на табло президентских. Все, прошлое оставим прошлому. Тимошенко в коалицию не зовут, и пост премьера ей не светит, хватит фантазировать – никакая зарплата не стоит этой глупости. Радикальной оппозицией будет Ляшко, если пройдет. Конструктивной – Гройсман, тоже если пройдет. Или профессионалам найдется место в коалиции - в любом случае это хорошо. Было бы хорошо, если так получится.



Петр Алексеевич будет играть в свои непонятные игры, как и в настоящий момент. Пятая колонна будет мечтать о реванше. Тимошенко снова рассказывать про зубожиння и полвареника. В меру финансовых возможностей, конечно. Вот такая перспектива.

Джерело: Донецкие вести

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