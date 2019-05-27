Російський суд сьогодні розглядатиме апеляції вісьмох полонених українських моряків
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Розсилка
Суд розглядатиме апеляції на продовження арешту Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, Олегу Мельничуку, Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лисовому та Юрію Без'язичному
У РФ Московський міський суд 27 травня розгляне апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених моряків, захоплених російськими силовиками у листопаді минулого року в районі Керченської протоки. Про це у Facebook написав адвокат Микола Полозов.
«Сьогодні, 27 травня, Московський міський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків на продовження термінів утримання під вартою. Об 11:00 - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. О 14:30 - Богдан Небилиця, Юрій Будзило, Володимир Лисовий, Юрій Без'язичний», - зазначив він.
Як повідомлялося, 20 травня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою двох четвіркам військовополонених моряків. Зокрема, відхилено апеляції на продовження арешту Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгена Семідоцького. Раніше аналогічне рішення було прийнято щодо полонених українців Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина та Сергія Чуліби.
25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них було поранено.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони містяться у СІЗО у Москві.
24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.
25 травня 2019 року в Гамбурзі відбулося оголошення рішення Міжнародного трибуналу з морського права, що стосується тимчасових заходів у справі «Україна проти Росії». 19 голосами проти одного Росію зобов'язали звільнити українські кораблі й моряків.
Посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав рішення Трибуналу історичною перемогою.