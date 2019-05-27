Путін подарував експрезиденту Аргентини крадені історичні документи?

Як відомо, МЗС і спецслужби РФ активно брали участь в наркотрафіку з Аргентини, а значить мали контакти з місцевою наркомафією

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Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер кошмарят за хранение ворованных уникальных исторических документы, которые похитили неизвестные в 70-х годах. Она заявляет, что их подарил Путин во время ее визита в Москву в 2015.

У этой загадочной истории есть простое объяснение. Как известно, российский МИД и спецслужбы активно участвовали в наркотрафике из Аргентины, а значит контачили с местной наркомафией.

Видимо, перед визитом Киршнер Путин дал указание спецслужбам достать какой-нибудь аргентинский раритет для подарка. Те сделали запрос партнерам из наркомафии. Мафиози поскребли по сусекам, нашли давно украденные документы и вместе с очередной партией кокса загнали их москвичам. А потом Путин с гордым видом вручил это добро Киршнер.

Другая версия: у кремлевской братвы особый понт - нюхать кокс через свернутые в трубочку уникальные исторические документы, а потом, даже не стряхнув порошок, дарить их иностранным президентам.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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