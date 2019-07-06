Російського пропагандиста Вишинського можуть відпустити під заставу



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15 липня має відбутися судове засідання у справі Вишинського, на якому, ймовірно, адвокати подаватимуть клопотання про зміну запобіжного заходу їхньому підзахисному з тримання під вартою на заставу, - Мамедов

Конституційний суд визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою — для підозрюваних у вчиненні державної зради, - прокурор АР Крим

Прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов застеріг, що колишній головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський 15 липня може вийти під заставу та втекти за кордон

Про це Мамедов написав у статті для «Дзеркала тижня».

За словами прокурора АР Крим, це станеться, якщо, якщо Вишинському змінять запобіжний захід.

Він нагадав, що нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою — для підозрюваних у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки.

За словами Мамедова, 15 липня має відбутися судове засідання у справі Вишинського, на якому, ймовірно, адвокати подаватимуть клопотання про зміну запобіжного заходу їхньому підзахисному з тримання під вартою на заставу.

Мамедов наголосив, що Вишинський може втекти слідом за іншим фігурантом цієї ж справи — Володимиром Скачком, який втік до Росії. Прокуратура АР Крим наголошуватиме на ризиках втечі Вишинського за кордон у разі звільнення з-під варти.

Мамедов додав, що у розпорядженні правоохоронних органів є докази підривної діяльності Вишинського проти України на користь РФ.

Нагадаємо, 3 липня суд над головним редактором «РИА Новости Україна» Кирилом Вишинським перенесли на 15 липня.