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    Суд у справі Вишинського перенесли

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    Кирило Вишинський - Суд у справі Вишинського перенесли
    Кирило Вишинський

    Вишинський знаходиться під вартою вже більше року

    У середу, 3 липня, Подільський райсуд Києва продовжив розгляд кримінального провадження стосовно головного редактора «РІА Новости-Україна» Кирила Вишинського.

    Після того, як прокурори попросили відкласти справу через те, що вони не готові до засідання, і їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами (26 томів), суд перенесли на 15 липня на 16:15. 

    У свою чергу Вишинський заявив, що мета прокуратури, щоб він максимально довго залишався під вартою, і що непідготовленість прокурорів - ляпас українському правосуддю.

    Журналісту інкримінують п'ять статей, з яких найбільш тяжкі - державна зрада (ч.1 ст.111 КК України), дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч.3 ст.109 КК України) і посягання на територіальну цілісність (ч.2 ст.110 КК України).

    Вишинський знаходиться під вартою вже більше року. Він був затриманий в травні 2018 року. Головний редактор «РІА Новости-Україна» заперечує висунуті проти нього звинувачення.

    Його адвокат Андрій Доманський раніше розповідав, що 3 липня проситиме суд відпустити клієнта під особисте зобов’язання. Діючий запобіжний захід у вигляді арешту без права застави обраний до 22 липня.

    Нагадаємо, Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання Вишинського.

    Джерело: Страна.ua

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