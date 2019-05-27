Верховний суд визнав арешт Вишинського законним



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Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року

Повний текст судового рішення обіцяють оприлюднити 3 червня

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Про це повідомляє портал Судова влада України.

«27 травня об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження», - йдеться у повідомленні.

Повний текст судового рішення обіцяють оприлюднити 3 червня, й ознайомитися з ним можна буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень (справа № 766/22242/17, провадження № 51-7276 км 18).

Як повідомлялося, 28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області постановив ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинському до 22 липня.