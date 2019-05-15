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    Адвокат Вишинського Доманський вніс обрану йому судом заставу 192 тис. грн

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    Адвокат Вишинського Доманський - Адвокат Вишинського Доманський вніс обрану йому судом заставу 192 тис. грн
    Адвокат Вишинського Доманський
    Фото: Facebook / Andriy Domanskyy

    Гроші для внесення застави за Андрія Доманського збирали друзі і колеги, а також небайдужі люди

    Адвокат головреда «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського Андрій Доманський вніс обрану йому судом заставу в 192 100 грн як запобіжний захід у справі про незаконну приватизацію будівлі в центрі Києва. Про це повідомляють «Українські новини».

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    «Заставу внесено», - підтвердив адвокат.

    Він повідомив, що суд поклав на нього низку обов'язків, а саме прийти до слідчого за першим викликом, не спілкуватися зі своїми клієнтами в цій справі і деякими адвокатами, свідками і повідомляти про зміну місця проживання й роботи.

    Гроші для внесення застави за Доманського збирали друзі і колеги, а також небайдужі люди.

    Нагадаємо, Генеральна прокуратура просила суд обрати для Доманського запобіжний захід у вигляді застави 500 тис. грн.

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