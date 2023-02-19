Розвінчано фейк, яким росіяни лякали батьків столичних школярів

Облаштовувати військові шпиталі в школах та збирати для воєнкоматів дані старшокласників чоловічої статі ніхто не збирається

Департамент освіти і науки виконавчого органу КМДА спростував інформацію про нібито підготовку до запровадження надзвичайних заходів у столичних школах. Про це він повідомив у Facebook.

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«Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового нібито «наказу» Департаменту освіти і науки м. Києва. Офіційно заявляємо: жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось», – наголошують чиновники.

Вони також повідомляють, що всі столичні заклади освіти працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої обов’язки.

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Нагадаємо, що днями у мережі поширився документ, який зовнішньо доволі схожий на справжній наказ департамент освіти і науки виконавчого органу КМДА. У ньому на підставі дії воєнного стану керівникам освітніх закладів наказувалося виконати низку заходів. Зокрема, довірливих батьків київських школярів пугали перспективами:

передачі приміщень закладів під розквартирування військових

обладнанням в освітніх установах військових шпиталів

цілодобовим допуском на території шклі представників СБУ

збором списків всіх учнів «чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, з контактними даними та адресами проживання».

Департамент освіти і науки виконавчого органу КМДА вчергове закликає українців довіряти інформації виключно з офіційних джерел.

Нагадаємо, що Росія веде війну не лише на фізичному, а й на інформаційному фронті, постійно роблячи «вкиди» не лише в український, а й у закордонний інформаційний простір. Серед останніх фейків можна згадати наступні: