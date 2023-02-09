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Відключення світла, повістки таксистам та українські діти на польських полях: головні фейки РФ за тиждень

Центр стратегічних комунікацій
glavcom.ua
Відключення світла, повістки таксистам та українські діти на польських полях: головні фейки РФ за тиждень
Російські пропагандисти вже не знають, що вигадати
фото з відкритих джерел

Рупори Кремля досі намагаються дискредитувати Україну в міжнародних ЗМІ

Російські пропагандисти за останній рік тільки примножили кількість створених фейків, які переважно націлені на дискредитацію України, її влади, армії тощо. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував п’ять фейків, які стали популярними минулого тижня, з 30 січня по 6 лютого.

Однією з найулюбленіших тем для транслювання українцям пропаганди зберігаються відключення світла. У деяких Telegram-каналах поширили начебто «офіційну» інформацію про те, що електроенергії тепер не буде триваліший проміжок часу. Зокрема, вони зазначають, що її в деяких регіонах не буде добу та більше. От тільки жодне офіційне джерело інформації про таке не писало: ні представники місцевої влади, ні компанія «ДТЕК», ні «Укренерго». Перевірити цей фейк простіше, ніж здавалося б пропагандистам.

Іншою темою для дезінформації стала мобілізація. Наразі в соціальних мережах поширили фейк про те, що активно видають представникам певних професій. Зокрема, мова йде тепер про кур’єрів та таксистів. Пишуть, що їх нібито викликають за адресою для замовлення. Проте на місці на них чекають співробітники військкоматів, які одразу ж видають повістки чоловікам. Пропагандисти підкріплюють це відео, яке має очевидно гумористичний характер.

Українських дітей готують до роботи в польських полях. Так, навіть це пропаганда спробувала видати за правду. Доказами цього вони вважають те, що в українських школах начебто збільшують кількість уроків фізкультури та польської мови. Однак у фейку допустилися кількох помилок, які одразу видали брехню.

Аби дискредитувати армію, також створено наратив про те, що українським військовослужбовцям платять зарплатню не звичайними грошима, а облігаціями. Проте неможливо розраховувати заробітню платню таким чином.

Насамкінець для французького сегменту пропагандисти створили меседж про те, що президент України Володимир Зеленський закликав завдати «превентивного ядерного удару» по Росії. Для цього росіяни використали відео з жовтневою промовою президента. Там не було і слова про ядерну зброю, а розповідалося про життя до повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги: пропаганда мобілізація Володимир Зеленський Telegram президент Укренерго росіяни

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