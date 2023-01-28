Росіяни поширюють фейки про депортацію військовозобов’язаних українців з ЄС

Випадки розповсюдження дезінформації зафіксовано в Польщі, Латвії та Литві

В Інтернеті поширюється ворожа пропаганда про те, що Євросоюз готується депортувати військовозобов’язаних чоловіків і жінок до України для подальшої мобілізації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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«Фейковий лист нібито від міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі активно поширюють проросійські ЗМІ і канали соцмереж. Також Посольство України в Латвії повідомило, що до місцевих самоврядувань надходять так звані запити нібито від Посольства України з проханням надати персональні дані громадян України призовного віку», – пояснюють у Центрі.

До того ж інформаційні провокації зафіксовано у Литві. Кароліс Жукаускас, радник мера Вільнюса Реміґіюас Шимашюса, у своєму Facebook продемонстрував скріншот ніби-то повідомлення від самого голови міста з фейковим листом від Посольства України. У ньому вітчизняна амбасада просить допомогти з депортацією українців. Керівництво Вільнюса вже спростувало цей фейк. «Ось така брехня, створена росіянами. В Україні, на відміну від Росії, не бракує бажаючих захищати країну», – додав Кароліс Жукаускас.

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Скан листа нібито від Посольства України до влади Литви. Обережно, це ФЕЙК!!!



В свою чергу, Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує: ворог намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, а також отримати інформацію про українців за кордоном з подальшим використанням цих даних у власних маніпуляціях. Тож українцям слід пильнувати.