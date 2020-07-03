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    Суспільство

    Рух «Чесно» спростував свою інформацію про депутата з «Батьківщини»

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    Сергій Євтушок обирався до Верховної Ради&nbsp;у 2014 році від ВО &laquo;Батьківщина&raquo; за округом №156 (Рівненська область) - Рух «Чесно» спростував свою інформацію про депутата з «Батьківщини»
    Сергій Євтушок обирався до Верховної Ради у 2014 році від ВО «Батьківщина» за округом №156 (Рівненська область)

    «Чесно» раніше поширив інформацію про те, що Сергій Євтушок був депутатом-прогульником у Раді минулого скликання

    Рух «Чесно» спростував раніше поширену інформацію про відвідуваність засідань комітетів Верховної Ради 8-го скликання народним депутатом з партії «Батьківщина» Сергієм Євтушком. Про це йдеться у пресрелізі «Чесно».

    Зазначається, що під час роботи Верховної Ради 8-го скликання Сергій Євтушок був присутній на 98% засідань сесій, що зазначено у профілі політика.

    «Водночас у профілі політика була помилково надана інформація щодо неналежного відвідування засідань Комітету ВРУ з питань транспорту. За даними сайту Комітету з питань транспорту, станом на кінець роботи парламенту 8-го скликання показник відвідуваності депутатом Сергієм Євтушком засідань комітету становив 96% (із 74 засідань народний депутат був відсутній на трьох засіданнях). Рух «Чесно» перепрошує народного депутата та читачів за поширення неточних даних», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 30 червня Сергій Євтушок склав присягу народного депутата. У парламент він пройшов замість Ольги Бєлькової від фракції «Батьківщина», яку позбавили мандату.

    Євтушок вже вдруге прийшов до парламенту. Був народним депутатом XVIII скликання, обраний у 2014 році від ВО «Батьківщина» за округом №156 (Рівненська область), членом парламентського Комітету з питань транспорту.

    Громадський рух «Чесно» поширив інформацію, що Сергій Євтушок був одним з прогульників засідань комітету у Верховній Раді XVIII скликання.

    Батьківщина Верховна Рада депутат партії політика парламент
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