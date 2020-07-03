Скороход, виключена з фракції «Слуга народу», увійшла до парламентської групи, яку пов'язують з Коломойським



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Ганна Скороход була виключена з фракції «Слуга народу» 15 листопада 2019 року

Група «За майбутнє» вважається близькою до олігарха Ігоря Коломойського.

Народна депутатка Ганна Скороход, яка раніше була виключена з фракції «Слуга народу», увійшла до групи «За майбутнє», що пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомив під час засідання спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 30 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що народні депутати Сергій Рудик, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Антон Поляков увійшли в групу «За майбутнє».

Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи «За майбутнє» і увійшли до групи «Довіра».

Група «За майбутнє» вважається близькою до Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, у середині листопада минулого року депутати «Слуги народу» на засіданні фракції виключили двох народних депутатів – Анну Скороход і Антона Полякова.

Напередодні під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

У своїй заяві 14 листопада Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

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